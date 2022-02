La UE se prepara para congelar los activos de Putin y Lavrov, según el Financial Times

Londres, 25 feb La Unión Europea (UE) se está preparando para congelar los activos del presidente ruso, Vladímir Putin, y su titular de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, en un nuevo paquete de sanciones, según informa este viernes el diario británico Financial Times (FT), citando cuatro fuentes. El periódico económico indica que los responsables de Exteriores confían en tener aprobado ese nuevo paquete esta misma tarde, junto con una serie de medidas contra los bancos y la industria de Rusia. Conforme a las fuentes que cita el FT, cuya identidad no se desvela pero que serían personas cercanas a este asunto, a Putin y Lavrov no se les impondrán sanciones para viajar, en línea con la voluntad de la UE de mantener posibilidades diplomáticas simbólicas abiertas. La UE se prepara para firmar su segundo paquete de restricciones a Rusia en un periodo de apenas tres días, observa el diario, que recuerda que las otras propuestas recientes congelarían las transacciones con varios bancos rusos e impedirían a ciudadanos rusos depositar grandes sumas en bancos de la Unión Europea. La UE afronta presiones para intensificar su acción sobre el régimen de Putin y, en una comparecencia televisada, el presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, criticó este viernes a Europea por no imponer sanciones lo suficientemente duras sobre el Gobierno de Moscú. Zelenski dijo que lo ocurrido en su país "no es solo la invasión de Rusia a Ucrania", sino que marca "el principio de una guerra contra Europa. Contra la solidaridad europea. Contra los derechos elementales de los europeos".