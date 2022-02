La UE intensifica su diplomacia para conseguir una condena a Rusia en la ONU

Bruselas, 25 feb La Unión Europea está realizando un "esfuerzo diplomático" y movilizando a sus embajadas en el mundo para conseguir que la agresión rusa a Ucrania sea condenada por la comunidad internacional en el seno de Naciones Unidas, según explicó el alto representante de la Política Exterior comunitaria, Josep Borrell. "Tenemos que hacer que Rusia rinda cuentas internacionalmente y esto requiere un esfuerzo diplomático para explicar qué esta ocurriendo, lo que está haciendo Rusia y por qué pedimos una condena de Rusia en la ONU", dijo Borrell en una rueda de prensa tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE. Durante el encuentro, los Veintisiete aprobaron formalmente el segundo paquete de sanciones comunitarias a Moscú acordado ayer por los líderes de la UE, que se dirige al sector financiero, energético, de transportes y la política de visados con el fin de minar la economía rusa e incluye además la congelación de los activos en suelo europeo del presidente ruso, Vladimir Putin, y su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Borrell explicó que se ha convocado a los embajadores rusos en los Estados miembros de la UE y todas las embajadas y delegaciones de la UE en el exterior "tienen instrucciones para explicar el peligro del comportamiento agresivo de Putin". La UE, añadió, "está movilizando apoyos" para el voto que tendrá lugar en el consejo de seguridad de la ONU esta noche para lo que ha mantenido contactos con los ministros exteriores de, entre otros países, India y China, aunque Borrell no quiso desvelar la postura de estos dos países al respecto. Si bien cuentan con que Rusia, miembro permanente del consejo de seguridad, bloquee el voto, la propuesta debe ser abordada después en la asamblea general de la ONU y "ahí veremos cuantos apoyan esta condena de la actitud agresiva rusa", dijo. "No es solo un problema de Ucrania, no solo de la UE, sino de la comunidad internacional. Y Rusia tiene que ver que va a estar aislada de la comunidad internacional", insistió Borrell, recordando que Rusia "ha lanzado una guerra contra un vecino durante una sesión de emergencia del consejo de la ONU sobre Ucrania". "Esto muestra el respeto que la ONU por estas instituciones", apostilló. Borrell destacó que ya se han dado algunos pasos en la comunidad internacional, con la decisión del Consejo de Europa (institución independiente de la UE y de la que Rusia es miembro) de suspender el derecho de Moscú de participar en la organización y con la prohibición de que participe en el festival de Eurovisión, una decisión que tendrá "mucha resonancia social".