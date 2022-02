La peruana Minsur niega tener intereses en territorios protegidos en Brasil

Lima, 24 feb La minera peruana Minsur negó este jueves tener intereses de inversión que puedan afectar territorios indígenas protegidos en la Amazonía de Brasil, tal como señaló un estudio divulgado este martes por varias ONG en Río de Janeiro. Minsur señaló que la Mineração Taboca, de su propiedad y operadora de la mina Pitinga, "no opera ni tiene planes de operar en reservas indígenas o biológicas en Brasil" y consideró que el estudio difundido contiene "información imprecisa o, en el mejor de los casos, desactualizada". Aseguró que sus actuales áreas de operación "no se ubican en territorios indígenas o en reservas biológicas" y que Taboca "no ha presentado ninguna solicitud para derechos mineros en el área amazónica desde el año 2008 en que es adquirida por Minsur". "Tampoco tiene planeado hacer nuevas solicitudes en el futuro", sostuvo antes de añadir que en 2019 "Taboca renunció a todas las concesiones en áreas protegidas que fueron heredadas del titular anterior y que nunca fueron utilizadas (la mayoría fechadas en la década de los 80)". Minsur sostuvo que la Agencia Nacional de Minería del Brasil (ANM) "puede corroborar esta información y debe pronunciarse al respecto y actualizar su data pública". Ante las "alegaciones relacionadas con una supuesta falla de una presa de relaves en la mina Pitinga que habría afectado ríos de la zona en mayo de 2021", la empresa peruana aseguró que la ANM realizó una inspección técnica y concluyó que las presas de Taboca "se encontraban en óptimo estado y que no hubo ninguna fuga". "Como está debidamente documentado, la variación observada en los parámetros del agua fue producto del exceso de precipitaciones en la región. Taboca y Minsur mantienen los más altos estándares para el diseño y gestión de sus presas de relaves. Nunca ha habido una falla en una presa de relaves en la mina Pitinga", indicó. La investigación adelantada este martes por la Articulación de los Pueblos Indígenas do Brasil (APIB) y la organización Amazon Watch indicó que unas 500 empresas mineras, entre ellas nueve gigantes, pidieron al Gobierno de Jair Bolsonaro permiso para extraer oro y otros metales de la Amazonía brasileña, en una acción que afectaría a varias reservas indígenas. De ese total, señaló que 225 son requerimientos de la brasileña Vale, las británicas Anglo American y Rio Tinto, las canadienses Belo Sun y Potássio do Brasil, las peruanas Mineração Taboca y Mamoré Mineração e Metalurgia (ambas del Grupo Minsur), la suiza Glencore y la sudafricana AngloGold.