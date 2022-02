La lucha de narrativas entre Rusia y Ucrania, protagonista en redes chinas

Álvaro Alfaro Pekín, 25 feb Mientras Pekín informa a cuentagotas y con cierta ambigüedad sobre su postura respecto al conflicto en Ucrania, las cuentas oficiales rusas y ucranianas compiten en las redes sociales chinas en la batalla por ganarse a la opinión pública del país asiático, dividida pese a la afinidad entre China y Rusia. La red está siendo uno de los recursos de los chinos para informarse de la crisis dada la poca cobertura que se le da en los medios estatales como la agencia Xinhua o el Diario del Pueblo, cuyas principales noticias de portada versan sobre los últimos discursos del presidente, Xi Jinping. El 22 de febrero, el medio pequinés Horizon News publicó en la red social Weibo, equivalente a Twitter, un mensaje en el que daba a conocer supuestas directrices a seguir para informar del conflicto en Ucrania: "Evitar las noticias desfavorables a Rusia y favorables a Occidente". Esta pauta se asemeja a la postura oficial de China, que no ha condenado las acciones rusas limitándose a pedir "una solución pacífica". UCRANIA, VIRAL El miércoles por la mañana, hora local de Pekín, poco después de que Vladímir Putin anunciase su ofensiva militar, la cuenta oficial de la Embajada ucraniana en China afirmaba en Weibo que el objetivo de Rusia es "destruir el estado ucraniano, apoderarse de su territorio por la fuerza y ​​establecer una ocupación". Unas 22 horas después, el comunicado de la embajada, que cuenta con 56.000 seguidores, acumulaba más de 190.000 "me gusta" y más de 20.000 respuestas que proporcionan una radiografía de la opinión de los internautas chinos, confinados tras el "Gran Cortafuegos" de Internet que los aísla de servicios como Twitter, Facebook, Youtube o Google, bloqueados en China. Entre las respuestas a la embajada mejor valoradas por los usuarios de Weibo se encuentran varias que se inclinan por la narrativa rusa: "Tú te lo has buscado por querer unirte a la OTAN y amenazar a Rusia". Sin embargo, no son pocos los usuarios que condenan las acciones de Moscú, con quien Pekín, pese a las buenas relaciones actuales, tiene también cuentas pendientes. "Putin y Rusia serán clavados en el pilar de la vergüenza de la historia por esta invasión", decía un comentarista, y otro que "Rusia es el país que más territorio ocupa de los antiguamente pertenecientes a China", en referencia a lugares como Vladivostok, conocida en China como Haishenwai, región tomada por los rusos en 1860. Y pese a que Hua Chunying, portavoz y ministra asistente de Exteriores, afirmaba que China "apoya la integridad territorial de los estados" y que Ucrania es un país soberano, numerosos internautas chinos tampoco olvidan riñas con este país europeo. En 2017, la empresa china Skyrizon se hizo con el control del 41 % de la ucraniana Motor Sich, uno de los mayores fabricantes mundiales de motores para aviones y helicópteros, pero la operación fue bloqueada después de que los tribunales ucranianos alegaran "razones de seguridad nacional": "Con solo una llamada de Estados Unidos, Ucrania bloqueó el acuerdo causando pérdidas a China por valor de 1.000 millones de dólares. Hay que destruir al Gobierno ucraniano", proclamaba un exaltado comentarista chino. NARRATIVAS CONTRAPUESTAS Aunque con menos repercusión que la ucraniana, la cuenta de la delegación rusa en Pekín, con más de 400.000 seguidores, ha publicado igualmente numerosas actualizaciones durante esta semana. Entre sus seguidores, hay abrumadora mayoría de mensajes de apoyo -"Bien hecho, Putin"-, lo cual se debe en parte a la adaptación al público chino que hace la embajada de los mensajes del Kremlin. Eso sí, con algunas diferencias: en su discurso del 22 de febrero, Putin aseguró que Ucrania "había sido creada de una forma muy perjudicial para el resto de Rusia por los bolcheviques y Lenin", mención omitida en las publicaciones de la embajada rusa en China, país regido por el Partido Comunista. Rusia y Ucrania no son los únicos países que han tratado de ejercer influencia en las redes chinas durante esta crisis: el 15 de febrero, la cuenta del primer ministro británico, Boris Johnson, pedía a Putin "que recapacitase" y que evitase que el Gobierno ruso "tomase decisiones desastrosas", petición que fue recibida con extrañeza por los internautas chinos, que no entendían la elección de Weibo como canal de comunicación. Entre los internautas tampoco habrá desapercibido la opinión de Hu Xijin, famoso polemista y antiguo director del diario Global Times, que en su última pieza da su opinión sobre lo que son las relaciones internacionales: "Este conflicto es una lección para que los países pequeños eviten quedar atrapados entre dos grandes potencias. Si una potencia castiga a los peones de otra, ese pequeño país aliado corre el gran riesgo de quedarse sin ayuda en el campo de batalla". EFE aa/jco/alf (vídeo)