La bolsa de Fráncfort cierra al alza pese a la guerra de Ucrania

Berlín, 25 feb La bolsa de Fráncfort cerró este viernes al alza y el índice DAX subió un 3,67 por ciento para quedar en los 14.567,2 puntos. Después de que con el ataque ruso las cotizaciones tuvieran fuertes caídas vino una clara recuperación lo que, según los analistas, fue impulsado por la confianza de que los combates no durarán mucho. Otros factores que pudieron impulsar la recuperación fueron el que de momento Rusia no vaya a ser excluida del sistema de pagos internacional swift y la ligera disposición al diálogo que ha mostrado el Kremlin. Por otra parte, algunos investigadores pueden incluir en sus cálculos el que la esperada alza de intereses por parte del FED se aplace debido a las tensiones geopolíticos y que el BCE deje de lado posibles consideraciones en ese sentido. Sin embargo, también hay advertencias de que en los próximos días puede haber una gran volatilidad. No es claro que quienes decidieron este viernes comprar acciones son inversores con una orientación a largo plazo o si apostaron por aprovechar la anterior caída de las cotizaciones y optaran pronto por la recogida de beneficios.EFE rz/vh