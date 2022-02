Koundé no podrá jugar el derbi tras desestimarse el recurso del Sevilla

Sevilla, 25 feb El central francés del Sevilla Jules Koundé no jugará el próximo domingo ante el Betis en el Sánchez Pizjuán al desestimar el Comité de Apelación el recurso del club sevillista por el partido de sanción impuesto por el de Competición por su expulsión en el choque ante el Espanyol. Koundé había visto una amarilla y, posteriormente, en una acción con el espanyolista Javier Puado, una roja, que el Sevilla recurrió ante el Comité de Apelación después de que Competición no atendiera sus alegaciones al acta del árbitro del partido, el asturiano Pablo González Fuertes. En la resolución, se argumenta, entre otros asuntos, que "lo que se dilucida en los órganos disciplinarios no es la prueba de lo que realmente ocurrió, sino algo mucho más modesto", consistente en que "si lo que se aprecia en las pruebas, en concreto ahora en la videográfica (y de imagen), es compatible con lo reflejado en el acta". Según Apelación, "lo que se aprecia en las imágenes es perfectamente compatible con la existencia de esa acción, por mucho que también pueda serlo con otras posibilidades", como el error manifiesto alegado por el Sevilla en su recurso.