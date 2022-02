Hallan en casa de padre de acogida habitual miles de videos porno con niños

Miami, 25 feb La policía de Sanford (Florida, EE.UU.) halló en la casa de un hombre de 47 años, con un largo historial de padre de acogida de niños bajo custodia de los servicios sociales, miles de víideos de pornografía infantil grabados por él desde 2011. Justin Dwayne Johnson Senior, que ingresó en la cárcel del condado floridano de Seminole el 23 de febrero, está acusado de varios delitos sexuales por "voyerismo" y por pornografía infantil, según información de la Policía de Sanford (centro de Florida). En algunos de los videos hallados por la policía aparecen menores de corta edad siendo abusados sexualmente, informó este viernes el canal WESH de Orlando, que indica que contando solo desde 2019 Johnson fue padre de acogida de unos 20 menores. La investigación se inició a fines de enero a raíz de que uno de los cinco niños que entonces vivan en su casa descubriera una cámara oculta y lo denunciara a los servicios de protección infantil. Los servicios sociales comunicaron a la Policía que se habían llevado a los niños de la casa de Johnson, donde vivían otros dos adultos de los que no se ha dado información, según el canal. Los investigadores hallaron cámaras ocultas repartidas por todas las habitaciones, incluidos los baños, y se incautaron de diversos dispositivos. El 15 de febrero se dictó una orden de detención y ese mismo día Johnson fue localizado y detenido en Orlando, pero no fue trasladado hasta la cárcel de Seminole hasta el día 23. "Después de contemplar y revisar miles y miles de vídeos me enfurece pesar que ni el peor lugar en el infierno aceptarían a este individuo", dijo el jefe de la Policía de Sanford, Cecil Smith, en unas declaraciones recogidas por WESH. Smith dijo en un comunicado que este es solo el comienzo de una larga y complicada investigación sobre Johnson en la que la policía va tardar "meses" en revisar miles de datos, pero el objetivo de "sacar de las calles" a este "individuo enfermo y depravado" se ha conseguido. La Policía ha pedido a quienes hayan tenido contacto con Johnson o estado en su hogar en los últimos diez años que se comuniquen con el departamento porque podrían haber sido víctimas de voyerismo. EFE ar/jip/cfa