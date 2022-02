FundéuRAE: carnaval, claves para una correcta redacción

Madrid, 25 feb (EFE). Con motivo de la celebración de los carnavales, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece las siguientes recomendaciones para una adecuada redacción de las noticias relacionadas con estas festividades: 1. El ”carnaval” y los “carnavales”, en minúsculaLa palabra “carnaval” y su forma plural “carnavales” se escriben con inicial minúscula cuando se refieren a la fiesta popular, excepto si forman parte de un nombre propio, como sucede en general con las denominaciones en las que se asocia al nombre de la ciudad en la que se celebra. En ese caso, puede emplearse la inicial mayúscula: “el Carnaval de Río de Janeiro”. 2. El “entierro de la sardina”La fiesta con la que se celebra el fin de este periodo en muchos lugares es el “entierro de la sardina”, que se escribe con iniciales minúsculas. 3. “La samba” y ”el samba”Aunque generalmente el término “samba” se utiliza como sustantivo femenino, también es válida y de uso frecuente su forma en masculino. 4. El término “sambódromo” está bien formado en españolLa palabra “sambódromo”, con la que se designan las instalaciones destinadas a los desfiles de las escuelas de samba en los carnavales brasileños, no está recogida aún en el diccionario de la Real Academia, pero sí en algunos de uso como el “Diccionario del español actual” de Seco, Andrés y Ramos. Es un término bien formado, con la misma pauta que “rockódromo”, que sí recoge el DRAE, y no es preciso escribirlo en cursiva ni entrecomillado. Lo mismo cabe decir de “cumbiódromo”, escenario de los desfiles en Barranquilla (Colombia). 5. Los “blocos” y las “comparsas”En las informaciones referidas a los carnavales brasileños, se menciona a menudo a los ”blocos”, agrupaciones que participan en los desfiles callejeros. La traducción más aproximada al español es “comparsas”; pero si se opta por emplear el término original en portugués lo apropiado es escribirlo en cursiva por tratarse de un extranjerismo. En varios países de América del Sur, los desfiles de carnaval se denominan “corsos”, tal como indica el “Diccionario de americanismos”. 6. La voz “candombe”, sin tildeLa forma llana “candombe” (y no la aguda ”candombé”) es la adecuada para aludir a un ‘baile de ritmo muy vivo, de procedencia africana, muy popular todavía en ciertos carnavales de América del Sur’, tal y como señala el diccionario académico, y, más en general, a ‘una fiesta alegre y bulliciosa’ en Argentina, Paraguay y Uruguay, como indica el “Diccionario de americanismos”. La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE feu/cg