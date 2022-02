Explosiones en Kiev, movilización general y más sanciones contra Rusia

Redacción Internacional, 25 feb El ataque ruso contra Ucrania ha entrado ya en su segundo día, con incursiones desde todos los flancos e incluso explosiones en Kiev, atribuidas desde el Ministerio del Interior a las baterías antiaéreas, y la movilización general decretada por el presidente del país, Volodomir Zelenski. Mientras, la comunidad internacional decide nuevas sanciones contra el Gobierno ruso, con el fin de golpear y aislar la economía, la energía y el comercio rusos. - Ruido de explosiones en Kiev, que el asesor del ministro del Interior ucraniano Anton Guerashenko atribuyó al fuego de las baterías antiaéreas que defienden la ciudad. Según el ministro, la defensa antiaérea de Kiev derribó hoy un aparato ruso, que cayó junto a un edificio de viviendas de la ciudad. "El aparato enemigo fue derribado por la defensa antiaérea ucraniana y cayó junto a un edificio situado en la calle Koshitsa 7a, del distrito de Darnitsk", escribió en su cuenta de Telegram el asesor ministerial, que no precisó el tipo de avión abatido. Pero el ministro de Exteriores, Dmitro Kureba, habló en su cuenta de Tuiter de "terribles ataques con misiles contra Kiev. La última vez que nuestra capital sufrió algo similar fue en 1941, cuando fue atacada por la Alemania nazi". El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó de la muerte de 137 ucranianos durante el primer día del ataque ruso contra el país. "Según datos preliminares, lamentablemente hemos perdido ya 137 de nuestros héroes, nuestros ciudadanos, diez de ellos oficiales. 316 resultaron heridos", dijo el mandatario en una alocución a la nación. "Hoy Rusia atacó todo el territorio de Ucrania. Y hoy nuestros defensores han hecho mucho", dijo. "El enemigo ataca no solo las instalaciones militares, como afirma, sino también civiles. Matan a gente y convierten a ciudades pacíficas en objetivos militares. Esto es vil y nunca será perdonado", recalcó. Zelenski lamentó, de nuevo, que nadie le haya dado una respuesta clara sobre las aspiraciones de Ucrania de integrarse en la OTAN. "Nos dejaron solos en la defensa de nuestro Estado. ¿Quién está preparado para luchar a nuestro lado? No veo a nadie. ¿Quién está preparado para garantizar la adhesión de Ucrania a la OTAN? Todos tienen miedo", recalcó. El presidente Zelenski dice que es el "objetivo número 1" del ejército ruso "Estoy en la capital, mi familia también está en Ucrania", recalcó. "Según nuestra información, soy el objetivo número uno del enemigo. Mi familia el segundo. Quieren destruir Ucrania políticamente al destruir al jefe de Estado", afirmó, y desmintió que hubiera abandonado Kiev. El presidente Zelenski firmó el decreto sobre la movilización general de todas las personas en edad de servir en el Ejército por la guerra que inició el jueves Rusia contra el país. "Decreto: anunciar y llevar a cabo una movilización general", consta en el texto publicado en la página de la Oficina de la Presidencia de Ucrania. Previamente, Zelenski había presentado el decreto a la Rada Suprema o Parlamento, según informó el propio Legislativo en su cuenta de Telegram. El decreto prevé que la movilización se efectúe en un plazo máximo de 90 días en 25 territorios de Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se mostró "convencido" de que Rusia pretende derrocar al Gobierno de Kiev y no descartó que Moscú pueda tratar de ir más allá en su intento por recuperar influencia en los países vecinos. "Estoy convencido de que va a tratar de hacer eso", dijo Blinken al ser preguntado durante una entrevista con el canal ABC si creía que Rusia buscará hacer caer el Ejecutivo ucraniano con su invasión. El Consejo de Seguridad de la ONU votará este viernes una resolución de condena al ataque ruso contra Ucrania que contiene unos términos muy duros contra la acción de la Federación Rusa, según el borrador del texto obtenido por Efe. Es seguro que Rusia, que dispone de derecho a veto, bloqueará la resolución preparada por Estados Unidos y que el jueves circuló entre los miembros del Consejo y sus aliados internacionales. SANCIONES Los jefes de Estado y de Gobierno de Estado de la UE acordaron este jueves una batería de sanciones para golpear a la economía, la energía y el comercio rusos, si bien optaron por no desplegar todas las opciones aún y ya exploran el alcance de futuras sanciones y los requisitos para su activación. El documento del segundo paquete de sanciones, al que tuvo acceso Efe, contempla medidas en seis ámbitos: los sectores financiero, energético y de transporte, el comercio de bienes de doble uso, la política de visados y nuevas sanciones individuales. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cree que las nuevas sanciones respaldadas por los Veintisiete contra Rusia están "a la altura de la circunstancia tan dramática" de la invasión "unilateral, injusta e injustificada" de Ucrania y van a causar "un daño económico muy importante" al gobierno de Vladimir Putin. Se trata de un "paquete de sanciones masivo, como no se ha adoptado nunca" por la Unión Europea, subrayó Sánchez a la prensa al término de la cumbre europea extraordinaria en la que los líderes de la UE respaldaron nuevas sanciones contra Rusia. El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció sanciones contra cinco grandes entidades financieras rusas, entre ellas los dos mayores bancos del país, así como a oligarcas cercanos al Kremlin, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. "Esto significa que todos sus activos en EE.UU. serán congelados (...) Vamos a frenar la capacidad de Rusia de financiarse", remarcó Biden durante un discurso desde la Casa Blanca. Las sanciones buscan cortar la conexión del mayor banco ruso, Sberbank, y privar de transacciones en dólares a esa institución, que según la Casa Blanca controla casi un tercio de los activos del sector bancario de Rusia y es "crucial" para la economía del país. Además, las sanciones bloquean los activos bajo jurisdicción estadounidense del segundo mayor banco ruso, VTB y otros tres bancos -Otkritie, Novikom y Sovcom-, así como de todos sus subsidiarios, e imponen restricciones a las operaciones de deuda de trece entidades rusas. Sin embargo, Biden evitó excluir a Rusia del sistema internacional de datos bancarios Swift, una de las medidas que se barajaban por considerarse de las más contundentes, al asegurar que "no es la posición que el resto de Europa quiere tomar". El Gobierno de Japón anunció nuevas sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania que incluyen controles sobre las exportaciones de semiconductores y otros productos que puedan emplearse con fines militares y la congelación de fondos de entidades financieras rusas. El primer ministro nipón, Fumio Kishida, presentó este viernes una nueva ronda de medidas punitivas contra Moscú que se ha tomado de forma coordinada con el G7 y que llegan tras las sanciones ya desveladas el pasado miércoles por Tokio. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, anunció este viernes la imposición de sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania, así como la suspensión indefinida de las consultas bilaterales ministeriales. Ardern dijo su Gobierno impondrá prohibiciones de viajes a un número aún no determinado de funcionarios rusos y a otras personas vinculadas a la invasión de Ucrania, y que también prohibirá las exportaciones de suministros a las fuerzas militares y de seguridad de ese país.