Emery: "Venimos de dos empates en casa y necesitamos ganar"

Villarreal (Castellón), 25 feb El entrenador del Villarreal, Unai Emery, recordó este viernes que su equipo llega al partido del domingo ante el Espanyol tras dos empates en La Cerámica y que en este nuevo duelo en casa necesitan ganar. "Será un partido difícil y de altas exigencias. Volvemos a jugar en casa, en la liga estamos mejor que hace dos meses, pero nos faltan cosas. No estamos dónde queremos, queremos estar cerca de pelear de los puestos Champions", dijo ante los medios , En ese sentido, el entrenador vasco apuntó que están haciendo una temporada en la que están cerca de los objetivos pero sin llegar a alcanzarlos y aunque son optimistas es consciente de que tienen un déficit. "A ello se suma que llevamos dos empates en casa, ante buenos rivales como Real Madrid o Juventus, pero no hemos ganado y necesitamos ganar en casa . Quiero que seamos mejores en casa y que podamos aspirar a más en Liga, por lo que debemos mejorar", agregó Emery, que agregó que el domingo afrontan un "test complicado" ante un rival que "compite muy bien". Del rival comentó que cuenta con un "buen" entrenador, Vicente Moreno, que ha configurado un equipo que "compite y tiene buenos registros". "En los dos últimos partidos han empatado con Barcelona y Sevilla, pero pudieron ganar los dos, lo que te dice qué equipo es. Ellos buscan tener personalidad, pero también sabe adaptarse bien al rival y puede ser versátil. Nos lo va a poner muy difícil y debemos ser eficaces desde el primer minuto", dijo en su análisis. Respecto al once, Emery dijo que necesitará ver con el paso de los días como recuperan algunos jugadores tras el esfuerzo del martes contra el Juventus y, desde el lado médico, ser cautos con algunos jugadores. "De todas formas, tenemos recursos", agregó. "No sé si habrán muchos o pocos cambios, pero los habrá. En Granada hicimos cambios y se vio que los jugadores que no vienen jugando lo pueden hacer bien y esa es la buena noticia. Lo mejor es eso, la verdad es que me quedé muy satisfecho por ese rendimiento de estos jugadores", añadió Emery, que confirmó que Paco Alcácer será baja. Sobre si la eliminación de la Real Sociedad en Europa puede suponer un problema para el Villarreal al centrar el equipo donostiarra sus esfuerzos en la Liga, dijo que podría ser así pero también que hay equipos que al caer eliminados les afecta y les hace ser peores. "Nuestro reto debe ser el de ganar. Para estar arriba debes ganar mucho y eso es lo que debemos hacer. Si ganas es más fácil para los objetivos y eso es lo que buscamos, y a partir de ahí no perder ese ritmo", añadió.