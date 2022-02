El presidente alemán insta a Putin a parar la guerra y no subestimar las democracias

Berlín, 25 feb El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, llamó hoy al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, a poner fin de inmediato a la guerra y a no subestimar el poder de las democracias, al tiempo que expresó su apoyo a Ucrania y al pueblo ruso que quiere la paz. "El presidente Putin está derramando la sangre de ese pueblo que hace nada todavía llamaba hermano. Apelo al presidente Putin: Ponga fin a la locura de esta guerra; ahora", dijo Steinmeier en un breve mensaje a la nación. Subrayó -como ya hizo antes de la invasión rusa a Ucrania, recordó- que "el presidente ruso no debería subestimar el poder de las democracias". Expresó su apoyo a la gente en Ucrania, víctima de esta guerra declarada por Putin bajo "falsos pretextos", y también a las personas en Rusia para las que las acciones de Putin tendrán "amargas consecuencias". "Les digo a todos ellos: no queremos ninguna enemistad con el pueblo ruso, al contrario. Pero esta injusticia no puede quedar sin una clara respuesta", dijo, y añadió que el Gobierno alemán está trabajando en ello de "de manera decidida y unida" con sus socios en la OTAN y la Unión Europea. Aseguró que Alemania contribuirá a disuadir a Putin del uso de la violencia contra los socios de la alianza y reconoció que supondrá para los alemanes "un profundo punto de inflexión". Celebró que la gente salga a las calles en Alemania para expresar su apoyo y solidaridad al pueblo ucraniano y agregó: "Que el presidente ruso no crea ni un segundo que la gente en Alemania y en Europa acepta sin más esta violencia brutal". "Y mostrémosles a las personas en Rusia que quieren la paz, que no están solas. Mostrémonos entre nosotros y a nuestros socios precisamente ahora lo que nos importa: queremos paz. Queremos libertad, justicia y autodeterminacion para los pueblos de Europa", dijo.