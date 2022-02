¿El objetivo final de Putin? Dividir Ucrania e instalar un liderazgo "domesticado"

El presidente ruso, Vladimir Putin, preside una reunión con miembros del Consejo de Seguridad, en Moscú, Rusia. Febrero 25, 2022. Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin vía REUTERS

Por Robin Emmott, Sabine Siebold y Tom Balmforth

BRUSELAS/MOSCÚ, 25 feb (Reuters) - La invasión rusa sobre Ucrania parece diseñada para tomar Kiev y crear un corredor terrestre hacia el sur, hasta el Mar Negro, dividiendo el país en dos, dijeron analistas militares y exfuncionarios, haciéndose eco de la opinión de los generales ucranianos.

El presidente Vladimir Putin podría todavía seguir buscando alguna forma de control sobre todo el país, dijeron, ya que se esfuerza por impedir que Ucrania se una a la OTAN, pero tampoco tiene garantizada la victoria. Un alto funcionario de defensa de Estados Unidos dijo el viernes que Rusia se estaba enfrentando a más resistencia de la que esperaba, sobre todo en su avance hacia Kiev.

Las tácticas de las tropas rusas que avanzan apuntan a un "movimiento de flanqueo" desde los puntos más débiles de Ucrania: su frontera norte con Bielorrusia, y en el sur Crimea, que Rusia anexionó hace ocho años y donde tiene una enorme base naval.

La estrategia, si tiene éxito, podría permitir a Moscú controlar directamente el este de Ucrania, incluida su costa, mientras reduce a Ucrania occidental a un estado vasallo, y a su vez reducir los costos financieros de una ocupación a largo plazo, dicen expertos.

"Creo que ahora (los rusos) pretenden crear un puente terrestre hasta Moldavia", dijo Konrad Muzyka, director de la consultora Rochan, que tiene su sede en Polonia.

Los tanques y las fuerzas rusas comenzaron su invasión el jueves a través de las regiones orientales de Járkov y Donetsk, y desde el sur en Taúrica, mientras que los ataques con misiles y los bombardeos desde Bielorrusia abrieron un avance hacia Kiev desde el norte, según el Ejército ucraniano.

Según una transmisión del Ministerio de Defensa ucraniano publicada en Facebook el jueves, los movimientos militares hasta ahora sugieren que el objetivo del Kremlin es "bloquear Kiev, crear un corredor terrestre hacia la península de Crimea ocupada y la autoproclamada Transnistria".

En 2014, Rusia no solo se apoderó de Crimea, sino que también respaldó a los rebeldes que establecieron administraciones separatistas en Donetsk y Lugansk, en la región de Dombás, de mayoría rusoparlante, en el este de Ucrania.

También tiene tropas en Transnistria, una provincia escindida de Moldavia de habla rusa.

Joerg Forbrig, del German Marshall Fund en Berlín, dijo que las tropas rusas podrían "intentar hacerse con el control de una parte muy amplia de Ucrania, que incluirá aquellos territorios que harían un corredor terrestre entre los tres territorios que ya controlan".

LOS UCRANIANOS RESISTIRÍAN

Las fuerzas armadas ucranianas han negado hasta ahora a Putin un avance rápido sobre Kiev. "Mientras los rusos no tengan el control del espacio aéreo, no podrán realmente hacer valer su empuje blindado en Ucrania", dijo Jamie Shea, un exfuncionario de la OTAN que ahora trabaja en el grupo de reflexión Friends of Europe.

Los misiles rusos bombardearon Kiev el viernes. Moscú afirmó haber capturado el aeródromo de Hostomel, al noroeste de la capital, un posible punto de apoyo para un asalto a Kiev.

Funcionarios estadounidenses creen que el objetivo inicial de Rusia es derrocar al presidente prooccidental de Ucrania, Volodímír Zelenski.

"Putin no quiere Dombás o Donetsk. Quiere toda Ucrania, pero no tiene que ocupar todo el país para alcanzar ese objetivo. Su objetivo es decapitar el Estado ucraniano", dijo el general retirado alemán Hans-Lothar Domroese.

Expertos en defensa señalaron el enorme gasto que supondría para Rusia una campaña militar en Ucrania, un antiguo estado soviético de 44 millones de habitantes algo más pequeño que Texas.

"La Unión Soviética gastó mucho dinero teniendo sus tropas en Europa del Este y estuvieron comprometidos donde había regímenes comunistas. Los ucranianos se resistirían a cualquier Gobierno ruso", dijo Elisabeth Braw, del centro de estudios American Enterprise Institute de Washington.

Tampoco está claro cómo se percibiría en casa una guerra larga con muchas bajas rusas, incluso con la intolerancia de Putin a la disidencia. La policía detuvo el jueves a más de 1.800 manifestantes contra la guerra en toda Rusia.

Putin podría buscar un acuerdo para el oeste de Ucrania -donde la mayoría de la gente habla ucraniano en lugar de ruso como primera lengua- similar al que Moscú tiene con Bielorrusia, donde Rusia ha ayudado al veterano presidente Alexander Lukashenko a reprimir la oposición y la disidencia.

Carlo Masala, profesor de Política Internacional en la Universidad Bundeswehr de Múnich, dijo que Rusia no había intentado hasta ahora enviar tropas al oeste de Ucrania en gran cantidad.

"La acumulación militar rusa, no importa si son 160.000 o 200.000 soldados, no es suficiente para ocupar Ucrania durante un periodo largo", dijo.

"Sigo estando seguro de que el principal objetivo de Putin es apoderarse de Dombás (...) y de un corredor terrestre hacia Crimea, separando estas zonas de Ucrania y estableciendo un gobierno domesticado en Kiev".

(Editado en español por Javier López de Lérida)