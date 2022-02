El nuevo vuelo de Ray Zapata

Redacción deportes, 25 feb 48.000 euros. Eso es lo que ganó Ray Zapata por su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. El dinero lo ha ahorrado. Lo quiere invertir este año en un piso y dejar la casa de Alcorcón en la que vive de alquiler con su familia. Entretanto, forma parte del programa 'Talento a bordo', el programa de Iberia para echar una mano a deportistas emergentes. Esa ilusión por tener "algo propio y dar una estabilidad a la familia" es la que ronda ahora mismo cada día por la cabeza de Ray Zapata, el gimnasta español que ha revolucionado este deporte en los últimos años. "Lo primero en lo que voy a invertir ese dinero ahorrado es en un piso para mi mujer, mi hija y para mi. Nunca he tenido nada mío. Aún falta una entrada mayor pero tengo la ilusión de que sea pronto. Por precio y capacidad económica será en el sur de Madrid", declaró. Zapata (Santo Domingo, República Dominicana; 1993) llegó a España con diez años junto a su madre. Vivió en Lanzarote hasta 2010, cuando se marchó a Barcelona para ponerse a las ordenes del bicampeón olímpico Gervasio Deferr y Víctor Cano en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat. Tres años después llegó a la capital, dónde permanece y entrena en el CAR de Madrid. "Al entrenamiento le dedicamos seis horas al día, tres por la mañana y tres por la tarde. Solo libro el miércoles y sábado por la tarde y el domingo. El resto es solo entrenar porque aunque creas que lo haces bien siempre hay un detalle que matizar, por eso es importante persistir. El objetivo son los Juegos pero antes hay que pasar la clasificación", confiesa a EFE Zapata. TALENTO A BORDO El gimnasta español es uno de los integrantes del equipo 'Talento a bordo' que patrocina Iberia y que cuenta con doce deportistas olímpicos y paralímpicos. Para Javier Sánchez Prieto, presidente de Iberia, este equipo es una forma de "contribuir a la sociedad más allá de la simple conexión de personas". "Nos toca representar a un país y creemos que este apoyo que damos, siendo humilde, lo tenemos que hacer en la continuidad y no solo en el año de los Juegos. Hay que dar visibilidad al talento español", confiesa el máximo dirigente de la aerolínea. Para Ray Zapata el apoyo a deportes minoritarios es "importante" porque les permite centrarse en entrenar y tratar de conseguir los mejores resultados posibles. "También hay alguna otra empresa que se va acercando y lo agradezco. Eso me transmite una gran tranquilidad y me ayuda a crecer como deportista", apunta. La medalla de plata en Tokio le ha dado mayor protagonismo y le ha convertido en el gran referente de la gimnasia española actualmente, algo que no le supone una presión añadida. "Desde la medalla se nota el cariño de la gente y me siento satisfecho porque siempre es bonito que te reconozcan. Me considero un privilegiado pero quiero más. La gimnasia es un mundo en el que los matices marcan lo que puede ser una décima y una victoria. Por eso la plata de Tokio quiero convertirla en oro en París", destaca. Para esos Juegos en París queda "mucho trabajo por hacer" y prepara sorpresas. "Quiero hacer un ejercicio nuevo y voy a cambiar la rutina entera, pero también quiero personalmente añadir un par de elementos nuevos al código de puntuación de gimnasia para mejorar. Una vez que lleguen los Juegos quiero soñar para estar en los mejores puestos". Ese es el sueño deportivo de Ray. Antes, asentarse de manera definitiva en Madrid con un piso propio. David Ramiro