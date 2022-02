El Mobile ambiciona noquear la pandemia y avanzar hacia la recuperación

Barcelona (España), 25 feb Tras una edición, la de 2020, que tuvo que ser suspendida por la covid-19, y otra, la de 2021, a medio gas, la nueva edición del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que se celebrará la próxima semana, está todavía lejos de cifras prepandémicas, pero avanza al compás de la recuperación económica, y la GSMA, la patronal de la industria móvil que organiza la feria, espera una asistencia de entre 40.000 y 60.000 congresistas. VUELVE LA PRESENCIALIDAD La edición de 2021 estuvo marcada por las numerosas bajas y la poca asistencia presencial en comparación con otros años (apenas una quinta parte): se registraron ausencias del calibre de Ericsson, Deutsche Telekom, Google, Huawei, Nokia, Oppo, Qualcomm, Samsung, SK Telecom y ZTE. En el congreso de este año solo faltarán, de entre las grandes empresas, Sony -que GSMA señala que nunca había previsto participar en el evento- y Lenovo. Samsung, Huawei, Ericsson, Deutsche Telekom, Google, Nokia, Oppo, Qualcomm, SK Telecom o ZTE serán los diez principales expositores de este evento. "No será una edición de transición, sino más bien de crecimiento, viniendo de lo peor de la pandemia y avanzando hacia un Mobile normal. Es mucho más que una transición: es el futuro", defendió el consejero delegado de GSMA, John Hoffman, en una entrevista concedida a Efe. LAS TENDENCIAS DEL CONGRESO El MWC, que llega a su edición número 17, lleva este año por lema "Conectividad desatada", un mensaje con el que GSMA quiere mostrar la voluntad del sector de relanzarse tras la pandemia. Los avances de la tecnología 5G, una ya vieja conocida de este congreso, se sumarán a los primeros pasos de la 6G, que se estima que no se comercializará hasta 2030. Tampoco faltarán el 'blockchain' o cadena de bloques ni la Inteligencia Artificial (IA). El internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), es decir, la conexión de elementos cotidianos con internet, volverá a pedir la palabra, y las novedades de CPU (siglas que corresponden a unidades de procesamiento central, componentes claves en los ordenadores) también levantarán la mano. En cuanto a telefonía móvil, llegó el momento de terminales plegables y con múltiples cámaras traseras, o al menos esa es la apuesta de grandes firmas como Samsung, Honor, Huawei o Xiaomi. También harán acto de presencia otros elementos todavía incipientes, como las posibilidades que puede ofrecer el metaverso o la economía NewSpace, en disputa entre compañías privadas y administraciones públicas. Por segundo año consecutivo, el evento de empresas emergentes 4 Years From Now (4YFN) compartirá espacio físico con el Mobile. El pasado año esta feria de 'startups', que alcanza ahora su octava edición, fue la que más dinamismo generó, en contraste con lo deslucido que fue el Mobile: "Creo que ya no hay marcha atrás. Ambas partes están muy satisfechas con las sinergias que se dieron y se va a volver a ver este año", apuntó a Efe el director de 4YFN, Pere Duran.