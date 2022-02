El jefe humanitario de la ONU destaca la "enorme incertidumbre" en Ucrania

Naciones Unidas, 25 feb El jefe de la oficina humanitaria de la ONU, Martin Griffiths, destacó este viernes que en sus 45 años de carrera profesional nunca ha visto el nivel de incertidumbre que se está registrando en Ucrania, lo que está dificultando los preparativos de ayuda para los ucranianos. "He pasado 45 años lidiando con conflictos por todo el mundo. (...) Nunca he visto una situación así en cuanto a planes de contingencia", apuntó Griffiths en una rueda de prensa ofrecida en la sede central de Naciones Unidas, en la que recordó que ha trabajado en crisis en Iraq, Camboya, Yemen, Siria o Afganistán, entre otros. "Los planes de contingencia por lo que pueda o no pueda pasar en Ucrania tienen el mayor grado de incertidumbre", afirmó el subsecretario general de la ONU. Griffiths señaló que de momento la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) está diseñando un plan de acción de tres meses, y explicó que con el paso de los días se irá viendo si es necesario extender o acortar ese periodo de tiempo. Aunque dijo que aun no se tienen cifras sobre la cantidad de personas que van a necesitar ayuda tanto en Ucrania como en los países fronterizos a los que están huyendo los ucranianos, sí que recordó que ya antes del conflicto unas 3 millones de personas necesitaban asistencia en el país. "Incluso antes de los eventos recientes que han sacudido al mundo esta semana, ha habido un conflicto en el este de Ucrania desde hace ocho años, y eso significa que tres millones de personas ya necesitaban ayuda", declaró Griffiths, que dijo que sólo este año se han distribuido en la zona del Donbás más de 150 toneladas de ayuda. El jefe de la OCHA también confirmó que Naciones Unidas establecerá en Ginebra una operación en la que participarán varias agencias, que se reunirán este fin de semana con el objetivo de lanzar en los próximos días una petición de fondos, bajo el liderazgo del alto comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR). Asimismo, destacó que la organización tiene previsto coordinarse con las ONG de Ucrania para la distribución de ayuda en el país. "Ellos son los que saben el número de personas que van a necesitar ayuda estos meses", subrayó.