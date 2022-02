El Gobierno alemán defiende el paquete de sanciones de la UE contra Rusia

Berlín, 25 feb El Gobierno alemán defendió este viernes el paquete de sanciones contra Rusia acordadas por la Unión Europea (UE) ante las críticas procedentes, entre otros, de Kiev, y afirmó que aúna medidas que son "efectivas y aplicables". El portavoz gubernamental, Steffen Hebestreit, argumentó que las sanciones ya mostraron un primer impacto en la Bolsa de Moscú y predijo que, tras el primer golpe "psicológico", hay que aguardar un tiempo para que desplieguen todo su efecto. En una rueda de prensa en Berlín, Hebestreit explicó los motivos por los que el Gobierno alemán se opone por el momento a bloquear el acceso de Rusia al sistema de pagos y de intercambios de datos bancarios de Swift, algo frente a lo que Italia y Francia también presentan "objeciones", según dijo. La medida "sería técnicamente compleja de preparar y tendría consecuencias masivas para las transacciones en Alemania, para empresas alemanas que comercian con Rusia y también para la realización de pagos en el suministro energético," arguyó. Recordó que la opción "ya se discutió en otoño pero se retiró de la mesa por objeciones técnicas" y explicó que se decidió aprobar primero un paquete de sanciones "que pueda entrar en vigor rápidamente" y no retrasarlo con la inclusión del bloqueo de Rusia de Swift. El portavoz también se refirió a la imposibilidad de detener bruscamente las importaciones de materias primas rusas. "No se puede reemplazar de forma rápida y por completo la energía que llega de Rusia. Las sanciones deben estar diseñadas para que se puedan mantener y no para llegar, tras unas semanas, a la conclusión de que le hacen más daño a uno mismo," aseveró. Hebestreit recordó que el paquete de sanciones aprobado este jueves y que afecta a los ámbitos financiero, energético, del transporte, de la industria y del régimen de visados es "afilado y con mucha puntería". El ministro de Finanzas alemán Christian Lindner afirmó este viernes en París, antes de una reunión con sus homólogos comunitarios, que la UE dispone de los medios para proteger la economía en esta "crisis de seguridad". En relación al sistema de pagos Swift, indicó que "ya hemos bloqueado completamente a los bancos rusos, con lo cual las relaciones comerciales con Rusia están prácticamente interrumpidas". EFE cph/jam/pi