El Consejo de Seguridad de la ONU vota el jueves un texto con duros términos de condena a Rusia

Naciones Unidas, 24 feb El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá mañana viernes para votar una resolución de condena al ataque ruso contra Ucrania que contiene unos términos muy duros contra la acción de la Federación Rusa, según el borrador del texto obtenido por Efe. El documento se votará a las 3 de la tarde hora local (20.00 GMT), en una nueva reunión del Consejo de Seguridad, la tercera en esta semana tras las celebradas el lunes y el miércoles, en las que no se abordó ninguna resolución. Es seguro que Rusia, que dispone de derecho a veto, bloqueará la resolución preparada por Estados Unidos y que durante el día de hoy ha circulado entre los miembros del Consejo y sus aliados internacionales. El texto "condena en los términos más enérgicos la agresión rusa contra Ucrania en violación del artículo 2, párrafo 4, de la carta de la ONU", para a continuación ordenar que Rusia "cese el uso de la fuerza (...) y las amenazas ilegales contra otro miembro de la ONU". "La Federación Rusa debe retirar inmediata, completa e incondicionalmente todas sus fuerzas del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente", añade. Condena además el reconocimiento por parte de Rusia de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, para luego pedir respeto por las normas humanitarias que rigen también en los conflictos. Por mucho que los términos de este borrador se suavicen, todos sus artículos son uno tras otro críticas a las acciones de Rusia en los últimos días, por lo que su aprobación se da por descartada. Un alto funcionario estadounidense explicó hoy que el propósito de esta resolución es ante todo mostrar el aislamiento diplomático en que se encuentra Rusia, pues todos los demás países, incluida China -tradicional aliado de Rusia- han pedido usar las vías diplomáticas y no las militares, así como han pedido respetar la integridad territorial de los estados. La estrategia de Estados Unidos y sus aliados será llevar luego el tema a la Asamblea General, donde no existe derecho de veto pero tampoco resoluciones vinculantes, siempre con la misma estrategia de dejar en evidencia la soledad de Rusia, añadió la fuente.