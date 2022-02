EE.UU. promete no interferir en el suministro energético de Rusia al exterior

Washington, 24 feb Estados Unidos prometió este jueves que sus sanciones a Rusia tras su invasión de Ucrania no "perturbarán" el suministro energético ruso al resto del mundo, algo que preocupa especialmente a sus aliados en Europa. Daleep Singh, el asesor adjunto de seguridad nacional y economía del presidente estadounidense Joe Biden, describió las sanciones que EE.UU. anunció este jueves como "las sanciones más significativas jamás impuestas contra Rusia". "Se puede decir incluso que son las más significativas en la historia, si miramos su impacto financiero agregado", añadió Singh durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. No obstante, subrayó que el Gobierno de Biden se ha centrado deliberadamente en las áreas donde tiene una "ventaja asimétrica" sobre Rusia, que son "el capital extranjero y la tecnología de última generación". Singh recordó que "la energía es la única área en la que Rusia tiene una importancia sistémica en la economía global", porque es el "segundo mayor productor de gas natural y de petróleo crudo del mundo", lo que explica que hayan aumentado los precios de esos dos recursos tras su invasión. "No vamos a hacer nada que pueda causar una perturbación no intencionada al flujo de energía, en un momento en el que la recuperación económica global todavía continúa", indicó. El asesor de Biden aseguró que ya se está notando el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados, porque este jueves la bolsa rusa "llegó a caer más del 30 %", y el rublo "se debilitó hasta su valor más débil respecto al dólar antes de que interviniera el banco central" de Rusia. "A lo largo del tiempo, este impacto se traducirá en una mayor inflación, mayores tasas de interés, un menor poder adquisitivo, menores inversiones, menor capacidad de producción, menor crecimiento y menores estándares de vida en Rusia", pronosticó. Biden anunció este jueves sanciones contra cinco grandes entidades financieras rusas, entre ellas los dos mayores bancos del país, Sberbank y VTB, así como a oligarcas cercanos al Kremlin, incluido el presidente de Rosneft, la mayor petrolera del país, Ígor Sechin. Además, Biden anunció restricciones a las exportaciones de alta tecnología a Rusia para debilitar sus sectores estratégicos, incluido el militar, y pronosticó que, con el tiempo, EE.UU. y sus aliados privarán a Moscú de "más de la mitad" de sus importaciones de esos productos tecnológicos. Eso dificultará su "capacidad de modernizar su Ejército, degradará su industria aeroespacial y dañará su capacidad de construir barcos", aseveró el mandatario en un discurso.