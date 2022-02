EE.UU. permite más intercambio económico con Afganistán pero mantiene sanciones

Washington, 25 feb El Gobierno de Estados Unidos aprobó hoy una extensión de los permisos para transacciones económicas y comerciales con Afganistán, mientras mantiene las sanciones contra el Gobierno talibán. El permiso asegurará que las sanciones "no se interpongan" en el camino de las transacciones que hacen posible la llegada de la ayuda humanitaria al pueblo afgano. Altos funcionarios de los Departamentos de Estado y del Tesoro explicaron en una llamada con periodistas los términos de esta decisión, que permitirá que haya cierto funcionamiento de la economía y que los afganos tengan la posibilidad de acceder a la actividad comercial y financiera para evitar una crisis humanitaria mayor de la que ya existe. Esta "licencia general", que extiende la autorización de transacciones comerciales y financieras en el país, incluye instituciones públicas que de otra forma estarían prohibidas por las sanciones al régimen talibán. No obstante, los funcionarios advirtieron de que las sanciones persisten y no están permitidas transacciones con la red Haqqani, sus asociados o cualquier individuo en posición de liderazgo en el Gobierno talibán. Aunque admitieron que este alivio "no puede revertir" un sistema marcado por la mala gestión del régimen talibán, añadieron que pueden asegurar que se mantenga cierta actividad económica para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía. "Nuestro objetivo es asegurarnos de que hacemos todo lo posible para que el dinero llegue a los afganos y alivie la crisis humanitaria que afrontan y permite la actividad comercial para construir un círculo virtuoso que mejore las condiciones de vida del pueblo afgano", señalaron.