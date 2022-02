EEUU impondrá sanciones a Putin a la par de Reino Unido y la UE

(Bloomberg) -- Estados Unidos planea unirse a la Unión Europea y el Reino Unido para imponer sanciones al presidente, Vladímir Putin, tras la invasión de Rusia a Ucrania, según una persona familiarizada con el anuncio que se espera pronto.

La medida sería en gran parte simbólica dada la amplia incertidumbre sobre el alcance de su riqueza y dónde la guarda.

Las congelaciones de activos para Putin y su ministro de Relaciones Exteriores, Sergéi Lavrov, forman parte de un paquete de sanciones de la UE adoptado el jueves por la noche por el Consejo de asuntos exteriores del bloque, escribió en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores de Letonia, Edgars Rinkevics. Reino Unido tomará una medida similar en breve, según un comunicado oficial.

El 24 de febrero, en una sesión informativa, el presidente Joe Biden dijo que las sanciones contra Putin estaban “sobre la mesa”. Aun así, los funcionarios se han negado a imponer tales medidas porque sancionar a un jefe de Estado o a un ministro de Relaciones Exteriores podría complicar la diplomacia y potencialmente someter a cualquier persona que interactúe con ellos también a sanciones.

En enero, cuando el Senado de EE.UU. planteó la idea de imponer sanciones a Putin, su portavoz Dmitry Peskov dijo que eso sería “equivalente a una ruptura en las relaciones”.

Poco se sabe sobre la riqueza de Lavrov, en tanto que, oficialmente, Putin posee pocos activos. Según su última divulgación financiera, su ingreso anual es de unos 10 millones de rublos y posee tres automóviles y un apartamento, Pero su riqueza ha sido durante mucho tiempo el foco de una intensa especulación.

En 2008, negó los informes de que posee una fortuna valorada en US$40.000 millones, lo que lo convertiría en el hombre más rico de Europa, y dijo que los periodistas se habían sacado la acusación “de sus narices y la habían untado en hojas de papel” en su conferencia de prensa anual.

En 2016, una serie de documentos conocidos como los Papeles de Panamá revelaron cómo un bufete de abogados centroamericano supuestamente creó empresas ficticias para ayudar a jefes de Estado y delincuentes internacionales a ocultar sus riquezas. Putin no fue nombrado en los documentos, sin embargo, algunos de sus amigos y socios más cercanos usaron las compañías ficticias para mover más de US$2.000 millones de bancos rusos a cuentas en el extranjero. El Kremlin rechazó las revelaciones de la investigación.

Las sanciones contra Putin podrían tener más que ver con demostrar una posición unificada por parte de Occidente que con exprimir sus finanzas, según Daniel Tannebaum, jefe de sanciones de Oliver Wyman en Nueva York.

“Todo depende del propósito subyacente”, dijo Tannebaum. “Si están tratando de mostrar una posición unificada, entonces una designación de sanciones podría servir para ese propósito, si el punto es tratar de apoderarse de sus bienes personales, creo que sería extremadamente desafiante para ser completamente exitoso”.

