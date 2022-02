Getafe (Madrid)/Vitoria, 25 feb Getafe y Deportivo Alavés, separados por seis puntos, se miden en el Coliseum Alfonso Pérez, en un duelo directo por la salvación que se antoja vital para sus respectivas opciones de permanencia. El equipo madrileño afronta el partido tras sumar solo un punto en las dos últimas jornadas, ambas de visitante, pero con la necesidad de reaccionar para lograr un triunfo que le daría un buen impulso en la clasificación. Quique Sánchez Flores sabe que su equipo debe mejorar la concentración en las fases clave de los partidos como antes del descanso o los minutos finales, en los que varios goles encajados le han penalizado cuando tenía todo a su favor. De los lesionados, el centrocampista Carles Aleñá es el que más opciones tiene de jugar y volver al once titular, en el que, si finalmente el uruguayo Mathías Olivera no llega a tiempo, podría ser sustituido en el lateral izquierdo por el checo Jakub Jankto. La mejor noticia para Quique Sánchez Flores es el rendimiento que está dando en las últimas jornadas el delantero Borja Mayoral, que llegó al equipo en el mercado de invierno. En cinco partidos ha marcado tres goles y ha dado una asistencia. Enfrente estará el Alavés, que buscará un triunfo clave que podría marcar un punto de inflexión desde que llegó José Luis Mendilibar, que no conoce la victoria lejos de Vitoria. De hecho los albiazules acumulan ocho jornadas sin ganar como visitante, una de las tareas pendientes del técnico vizcaíno, que contará con toda la plantilla al completo para viajar a la localidad madrileña. La novedad en la convocatoria la protagonizará Víctor Laguardia, que regresará al once después de cumplir un partido de sanción. El maño formará pareja con el galo Florian Lejeune, en uno de los pocos cambios que tendrá el equipo inicial del plantel vasco. Es posible que Mendilibar apueste por un doble pivote en lugar de tres centrocampistas, con el senegalés Mamadou Loum y el argentino Gonzalo Escalante. El hueco que deje uno de los jugadores en el centro del campo lo ocupará Manu Vallejo para formar pareja ofensiva con Joselu Mato, en un cambio de dibujo del entrenador de Zaldibar, que recuperará el 4-4-2 para visitar un terreno de juego que se le da bien en las últimas fechas. El equipo vasco llega a este duelo tras caer derrotado en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid (3-0), pero tras superar en casa al Valencia (2-1), en dos partidos en los que se ha palpado la mejoría de un equipo necesitado de puntos. En las cinco visitas al Coliseum en la máxima categoría, el Alavés ha arrancado tres empates y ha sufrido tres derrotas. Alineaciones probables: Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené, Mitrovic, Cuenca, Jankto; Oscar Rodríguez, Arambarri, Maksimovic; Enes Unal, Mayoral. Alavés: Pacheco; Tenaglia, Laguardia, Lejeune, Duarte; Escalante, Loum, Rioja, Jason; Vallejo, Joselu. Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité Aragón). Estadio: Coliseum Alfonso Pérez. Hora: 16.15. ------------------------------------------------------------ Clasificación: Getafe (15º. 26 puntos). Alavés (19º. 20 puntos). La clave: el Getafe se siente cómodo en el Coliseum, dónde ha ganado sus últimos cuatro partidos. El dato: Mendilibar solo ha perdido un partido en sus últimas siete visitas a Getafe. La frase: - Quique: "Mendilibar es un entrenadorazo, una magnifica persona y donde ha estado siempre ha dejado su sello". - Ximo Navarro: "El Getafe ha mejorado mucho con Quique". El entorno: la afición azulona responderá al llamamiento del equipo ante este partido clave y el Coliseum registrará una buena entrada.