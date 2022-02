Draghi anuncia que Italia se prepara para una posible crisis energética

Roma, 25 feb El primer ministro italiano, Mario Draghi, anunció hoy que su Gobierno trabaja para hacer frente a una posible crisis energética tras el ataque de Rusia a Ucrania, y ante la gran dependencia del gas ruso, y que incluso se estudia la reapertura de las centrales eléctricas a carbón. "Esperamos que estos planes no sean necesarios, pero no nos pueden pillar desprevenidos", aseveró hoy en su comparecencia en el Parlamento sobre la avanzada militar del Ejercito ruso en Ucrania. Draghi adelantó que las medidas de emergencia que se están estudiando "incluyen una mayor flexibilidad en el consumo de gas, suspensiones en el sector industrial y reglas sobre el consumo de gas en el sector termoeléctrico, donde también existen medidas de reducción". Como recordó Draghi, aproximadamente el 45 % del gas que importa italiano procede de Rusia, frente al 27 % hace diez años. Asimismo, añadió que el Gobierno también trabaja para incrementar los suministros alternativos y que se pretende "aumentar el gas natural licuado importado de otras rutas, como Estados Unidos". Sobre esto, explicó que el presidente estadounidense, Joe Biden, ha ofrecido su disposición a apoyar a los aliados con más suministros, pero que sería difícil ante "el pequeño número de regasificadores en operación en Italia". El Gobierno también tiene la intención de trabajar para aumentar los flujos de los gasoductos que no están totalmente cargados, como TAP de Azerbaiyán, TransMed de Argelia y Túnez y GreenStream de Libia, anunció. Y también adelantó que podría ser "necesario reabrir las centrales eléctricas de carbón para cubrir cualquier deficiencia de inmediato", a pesar de que fueron cerradas por su enorme impacto ambiental. "El Gobierno está dispuesto a intervenir para frenar la subida el precio de la energía, en caso de que sea necesario", aseveró. En su discurso, Draghi también advirtió de que hay que prestar más atención en el futuro "a los riesgos geopolíticos" que pesan sobre la política energética. Al respecto, también indicó la necesidad de mejorar "la capacidad de regasificación y aumentar la producción nacional a costa de las importaciones. Porque el gas producido en tu país es más manejable y puede ser más económico". EFE ccg/mr/ig