Coudet y su Celta, jueces del Atlético de Simeone

Madrid/Vigo, 25 feb El Atlético atisba una mejoría. La victoria ante Osasuna (0-3) y el empate ante el Manchester United (1-1) dibujan una tenue línea ascendente. El Celta del argentino Eduardo Coudet juzga la mejoría al equipo de su compatriota Diego Simeone este sábado (21.00 horas, 20.00 GMT) en el Metropolitano. La 'Liga de 14 partidos' que el Atlético se ha propuesto como horizonte con el objetivo inexcusable de hacerse con uno de los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones -para el cuarto puesto hay cinco equipos en cinco puntos, de los 42 de Barcelona y Atlético a los 37 del Athletic, pasando por Villarreal y Real Sociedad-, se cruza con el momento del Celta, entre sus aspiraciones europeas y la realidad de asegurar la permanencia, en la que insiste Coudet. Defiende Simeone que en los momentos difíciles hacen falta tres cosas: seguridad, contundencia y tranquilidad. Esos tres ingredientes parecen haber llegado a la entidad rojiblanca desde que dirigentes y plantilla se reunieron hace una semana. "Sentimos eso en estos últimos días, y a partir de este comportamiento el equipo empezó y empieza a crecer", aseguró este viernes el entrenador. Un crecimiento que dio lugar a una victoria solvente en El Sadar y estuvo a punto de ser otra en el Wanda Metropolitano ante el United, hasta que un error defensivo permitió el empate del sueco Anthony Elanga y dejó el pase a cuartos a decidir en Old Trafford. Para volver a escuchar el himno de la 'Champions' el Atlético ya no puede dejarse más puntos por el camino. El vestuario rojiblanco se prepara para una pelea "hasta el final" por la plaza de la máxima competición europea, y para ello ganar al conjunto vigués es fundamental. Ya se lo pusieron difícil Coudet y los suyos en la ida de Balaídos, donde un doblete de Ángel Correa decantó un partido que había empatado Iago Aspas. El Celta nunca ha ganado en el Wanda Metropolitano, pero en sus dos últimas visitas ha cosechado dos empates (2-2 y 0-0), por lo que el Atlético está sobre aviso. Sin el capitán Koke Resurrección con una lesión muscular, y los lesionados de larga duración Matheus Cunha y Daniel Wass, el entrenador del Atlético repetirá el armazón del once que jugó ante el United, con algunos cambios para dar refresco a los jugadores que más esfuerzo realizaron. "Venimos de hacer un esfuerzo muy grande, con muchos chicos que hicieron muchos kilómetros durante el partido", recordó Simeone durante la rueda de prensa. Reinildo Mandava y Renan Lodi podrían dejar su sitio a Mario Hermoso y Yannick Carrasco, respectivamente; y Stefan Savic, que el jueves se entrenó a menor ritmo, podría ser reemplazado por Felipe Monteiro. Sime Vrsaljko y José María Giménez se mantendrían en la línea defensiva En el centro del campo, Rodrigo de Paul entraría por Geoffrey Kondogbia para gobernar el centro del campo junto a Héctor Herrera, con Marcos Llorente y Carrasco en las alas. Simeone volverá a dar su confianza a Joao Félix tras sus buenas actuaciones ante Osasuna y el United, pero esta vez estará acompañado por Antoine Griezmann, ya repuesto de su lesión, en lugar de Correa. Luis Suárez, que ante el United no tuvo un solo minuto, volverá a empezar en el banquillo por segundo duelo consecutivo. Por su parte, Eduardo Coudet y su Celta esperan aprovechar las dudas y el desgaste físico del Atlético para sumar su primer triunfo en el Wanda, donde nunca ha ganado el conjunto vigués. Son ocho visitas ligueras sin ganar en feudo rojiblanco, desde junio de 2007 (2-3), aunque en este lapso de tiempo sí hubo una victoria celtiña en el Vicente Calderón en la Copa del Rey de 2016 (2-3). Los del 'Chacho' Coudet se cayeron de la pelea por Europa con sus últimos dos empates ante Cádiz (0-0) y Levante (1-1), dos de los tres equipos que ocupan puestos de descenso. En el Ramón de Carranza pecó de conservadurismo, y frente al colista se dejó empatar en los últimos minutos. El técnico argentino escapa de ese pesimismo que se ha instalado en el celtismo tras perder el paso en la carrera europea, e insiste en el que el único objetivo del equipo es lograr la permanencia en la categoría"cuanto antes" pese a que numerosos jugadores soñaban con regresar a una competición continental. Sin confianza en muchos de los habituales suplentes, Coudet repetirá equipo en Madrid. Fran Beltrán ha desplazado al peruano Renato Tapia de la titularidad, y Denis Suárez es fijo como enganche en la línea de tres volantes que sitúa por detrás de Aspas y Mina. El internacional mexicano Orbelín Pineda tuvo 30 minutos frente al Levante, suficientes para que su técnico se diera cuenta de que necesita más tiempo para adaptarse a la exigencia táctica de LaLiga. -Alineaciones probables: Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Savic o Felipe, Hermoso; Llorente, De Paul, Herrera, Carrasco; Joao Félix y Griezmann. RC Celta: Dituro; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Javi Galán; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Cervi; Aspas y Santi Mina. Árbitro: Hernández Hernández (Comité Canario). Estadio: Wanda Metropolitano. Hora: 21.00 (20.00 GMT). -------------- Puestos: Atlético (5º, 42 puntos); Celta (9º, 32 puntos). La clave: el dominio del centro del campo, donde Simeone espera mucha posesión por parte del Celta. El dato: el Celta no ha ganado nunca en el Wanda Metropolitano y lleva ocho partido sin vencer al Atlético en su campo en Liga, desde 2007. Las frases: Simeone: "Queremos seguir evolucionando como el equipo lo viene haciendo a partir de estos dos partidos (ante Osasuna y Manchester United)". Coudet: "Es una locura que se cuestione a Simeone". El entorno: el Wanda Metropolitano recibe su segundo partido en cuatro días, después de una gran noche europea contra el Manchester United y tras el chasco liguero de la semana anterior ante el Levante, cuando el Atlético cayó 0-1 en su casa. EFE 1010153 1011340 dmg-mam/og