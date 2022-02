Carlinhos Brown: "América Latina será una potencia gigante"

Recife (Brasil), 25 feb El polifacético cantante, compositor y músico Carlinhos Brown, uno de los nombres más representativos de la música brasileña, afirma que América Latina será una "potencia gigante" con la reducción de las desigualdades y la integración cultural. "Hay que hacer un esfuerzo que vaya más allá de aprender 50 palabras de español o portugués para integrarnos y reducir las desigualdades. Necesitamos visitarnos, ir más a México, Argentina, Colombia o Cuba y ellos venir aquí", declaró el artista en entrevista telefónica con Efe. Para el músico, de 59 años, miembro de la Academia de Hollywood y embajador iberoamericano para la Cultura, "América Latina será una potencia gigante y hacer más música es también un factor clave para una superpotencia". Brown abandera en Brasil ese proceso de integración musical en Latinoamérica y 2021, a pesar de las dificultades por causa de la pandemia de covid-19, no fue un año diferente para un músico que comenzó y terminó con trabajos que fusionan el español y el portugués. "Naraiana", producida por el cubano-estadounidense Emilio Estefan e interpretada al lado del francés Chico Castillo, exintegrante del grupo flamenco Gipsy Kings, abrió un año musical para Brown que finalizó con su aproximación al trabajo de la joven colombiana Juliana Velásquez. "Ella tiene mucho talento y va a alcanzar mucho éxito", auguró Brown sobre la vencedora en noviembre del Grammy Latino como Nueva Mejor Artista, justo en una ceremonia que fue abierta con una presentación del brasileño al lado de la cubano-estadounidense Gloria Estefan y de la brasileña Anitta. El improvisado dúo de Brown y Velásquez se presentó después en la televisión brasileña durante una visita al país de la colombiana. Ese papel del artista como "conector cultural latinoamericano" es abordado en el libro de ciencia ficción "América Latina 2051", del comunicador brasileño Luis Claudio Pereira -alumno del curso de percusión de Brown- y que también inspiró una canción homónima de ritmos brasileños y latinos. En la obra, presentada en la Feria Latinoamericana del Libro de Cartagena, en Colombia, y que muestra a la región como potencia mundial en 2051, Brown forma parte del selecto grupo de líderes que inspiró a los protagonistas para "entender la transformación de América Latina", comentó Pereira a Efe. TRABAJO COMUNITARIO A lo largo de su prolífica carrera, con roles que van desde ser un "multiinstrumentista" de la música, desempeñarse como artista audiovisual o alcanzar el reconocimiento internacional como un "arte-educador", Brown nunca dejó de lado el trabajo comunitario. Timbalada, el grupo de percusionistas que él creó en su natal Salvador y llegó a grabar con el astro del pop Michael Jackson, "es una referencia mundial del primer contacto de los niños con la música, pero también recoge la fuerza de la madre África como base de todos los ritmos", afirmó el músico. En esa constante fusión de música y barriada, el ganador del Goya en 2005 a la Mejor Canción participó recientemente de la serie "Creatividade Tropical: Abre as portas para o Gueto", en el que se adentra en los rincones invisibles de la sociedad, junto a la cantante Iza y otros artistas. En la serie, producida y dirigida por mujeres afrobrasileñas, encabezadas por Larissa Luz, nueve artistas, entre famosos y desconocidos, relatan con canciones esas historias escondidas de las llamadas "tribus urbanas". "Fue involucrarnos para mostrar el liderazgo matriarcal y las personas del gueto, que no tenían espacio para mostrar su talento", destacó el artista que tiene adelantado su próximo álbum, "Sim.Zás" (sí, rápido) con participación de otros cantantes como los 'tribalhistas' Marisa Monte y Arnaldo Antunes. CARNAVAL Con el Carnaval cancelado en Brasil, Brown encabeza junto a Gaby Amarantos, Xanddy y la octagenaria Lía de Itamaracá el 'Paredón Musical', un espectáculo híbrido de varios ritmos organizado por la cervecera Devassa desde las ventanas del Centro Histórico de Salvador, la capital de Bahía. "El Carnaval existe dentro de nosotros y si no podemos hacerlo en la calle el público no puede quedarse sin música. Cambiamos la calle por la casa porque es un acto de responsabilidad con el entretenimiento y respeto a las personas que siguen muriendo por la pandemia", resaltó.