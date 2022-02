Canciller uruguayo dice que tienen "buenos intercambios" con China por TLC

Montevideo, 25 feb. El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, aseguró este viernes que su país y China están "trabajando intensamente" y manteniendo "buenos intercambios" para avanzar en un posible Tratado de Libre Comercio (TLC). El titular de la cartera de Relaciones Exteriores aseguró esto luego de comparecer ante la Comisión Permanente del Parlamento, que lo citó para que informara sobre "el estado de situación" del estudio de prefactibilidad que llevan adelante ambos países para poder lograr el acuerdo. Pese a que en un principio la intención era que dicho estudio estuviera listo en diciembre de 2021, Bustillo dijo a la prensa que los dos países están "en los intercambios naturales, lógicos y en los tiempos lógicos". "Quizás el Gobierno chino fue tremendamente optimista en su momento, pero simplemente lo importante es que seguimos dando los pasos en favor de lograr ese estudio de factibilidad y, si Dios quiere, ya iniciar después las negociaciones", sostuvo el ministro. Por otra parte, dijo que los países no manejan plazos, aunque resaltó que ve factible que el estudio de prefactibilidad culmine este año. Luego de finalizada la jornada, también habló Daniel Caggiani, diputado del Frente Amplio, coalición de izquierdas que gobernó en Uruguay entre 2005 y 2020 y hoy es el principal de la oposición nacional, quien llevó adelante la comisión e hizo 95 preguntas al ministro de Relaciones Exteriores. En una corta rueda de prensa, dijo que el estudio de prefactibilidad se retrasó "de manera importante" y remarcó que las partes "no han mantenido ni siquiera una reunión por Zoom". "Lo más asombroso de todo, que nos generó mucha preocupación, es que en realidad no hay una fecha para presentar el estudio de factibilidad, que es nada más ni nada menos que la parte más sencilla en todo este proceso", puntualizó Caggiani. Asimismo, sentenció: "Ese gran anuncio de septiembre del año pasado con bombos y platillos, que generó una expectativa muy importante, hoy se cae a pedazos y sin dudas nos preocupa". El pasado 7 de septiembre, el presidente del país sudamericano, Luis Lacalle Pou, hizo público que Uruguay y China pretendían avanzar en un acuerdo de estas características, pese a la postura del Mercado Común del Sur (Mercosur) de no permitir que los países negocien acuerdos por fuera del bloque. "Este Gobierno ha manifestado su intención de avanzar hacia el mundo, de avanzar hacia el mundo con todos los socios del Mercosur, pero al mismo tiempo y se ha hecho explícitamente, de no ser posible avanzar en conjunto, Uruguay lo iba a intentar hacer", dijo en ese momento el mandatario. EFE scr/rmp/laa (foto)(video)