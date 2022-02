Barcelona confirma la salida del técnico Bustos al Santos, y busca reemplazo

Guayaquil, 25 feb El presidente del Barcelona, el argentino-ecuatoriano Carlos Alfaro Moreno, confirmó este viernes la salida del técnico argentino Fabián Bustos, recientemente contratado por el Santos de Brasil, y aseguró que ya se trabaja para la contratación del nuevo entrenador. "Como es de conocimiento general, el profesor Bustos ha aceptado el ofrecimiento del Santos de Brasil, dirigirá con nosotros su último partido mañana, pero su nombre quedará grabado por siempre en la historia de Barcelona", confirmó Moreno en una rueda de prensa. El presidente barcelonista aseguró que junto a Bustos el equipo atesoró muchos sueños, que fueron proclamados en alta voz y que esos objetivos se han cumplido en los dos años de trabajo en equipo con el técnico saliente. "Fuimos campeones en Ecuador, semifinalista de la Libertadores, estamos viviendo nuevamente el ambiente festivo de la actual Libertadores. Nuestra eterna gratitud para Fabián, que ayudó a engrandecer más la historia de Barcelona y su nombre quedará grabado por siempre en nuestra historia", indicó el directivo. Por su parte, Bustos aseguró que deja el Barcelona para enfrentarse a "nuevos desafíos de vida, de crecimiento personal. Me costó muchísimo tomar esta decisión, pero lo seguiré apoyando desde donde me toque estar". Alfaro Moreno avanzó que el entrenador estará mañana dirigiendo su último partido, y que para tranquilizar a los hinchas dijo: "Ya estamos trabajando para que el proyecto de Barcelona continúe". Si bien, el presidente del club guayaquileño no anticipó nombres, fuentes del Barcelona señalaron a Efe que entre las opciones consta la del argentino Luis Zubeldía, que dirigió al cuadro en 32 partidos entre el 2011 y 2012, con 16 triunfos, 9 empates y 7 derrotas, y con el que el equipo convirtió 43 tantos y recibió 27. Bustos se vinculó del Barcelona en diciembre de 2019, tras alcanzar el título local con Delfín de Manta, que resultó histórico para el técnico y el club cetáceo por ser el primero, y en 2020 también logró el título ecuatoriano con el Barcelona. Bajo la dirección técnica de Bustos, Barcelona ganó las tres fases previas de la Libertadores 2020, eliminó a Progreso, de Uruguay, Sporting Cristal, de Perú y a Cerro Porteño, de Paraguay, accedió al Grupo A, junto a Flamengo, de Brasil, Independiente del Valle, de Ecuador y el Junior de Barranquilla, de Colombia. En el Grupo A quedó eliminado, tras ganar de visitante ante Junior, los otros encuentros los perdió todos. El entrenador continuó su andadura en el Barcelona en 2021, pero no alcanzó a retener el título local que pasó a manos del Independiente del Valle y el cuadro guayaquileño se ubicó en el cuarto puesto de la tabla acumulada, pero en la Copa Libertadores llegó hasta semifinales ese mismo año. Los directivos comandados por el argentino-ecuatoriano pusieron en duda la continuidad de Bustos en 2022, pero finalmente el técnico fue ratificado. En la primera fase previa de la actual Libertadores, Barcelona eliminó a Montevideo City Torque, de Uruguay; el miércoles pasado, en la segunda fase previa derrotó en la ida por 2-0 a Universitario de Deportes, de Perú, y definirá la clasificación a la tercera fase previa, este miércoles en Lima. En el actual torneo local Barcelona triunfó por 0-1 de visitante ante Delfín de Manta, y mañana sábado, recibirá al Técnico Universitario. Los dos títulos logrados por Bustos en Ecuador lo ubican detrás de los ecuatorianos Ernesto Guerra y Héctor Morales, con 4 títulos cada uno; de los brasileños, Otto Vieira y Roberto Abruzzesse, con tres cada uno, al que sigue el entrenador saliente del Barcelona, que comparte dos títulos con otros diez técnicos. EFE rm/db/cav