Australia enviará ayuda militar "no letal" y médica a Ucrania

Sídney (Australia), 25 feb El primer ministro australiano, Scott Morrison, anunció este viernes el envío de ayuda militar "no letal" y de suministros médicos, así como dará asistencia financiera a Ucrania en respuesta a la invasión por parte de Rusia. "Estamos proporcionando apoyo financiero, así como equipos a través de la OTAN", dijo Morrison al anunciar el envió de suministros militares y médicos en declaraciones recogidas por la cadena pública australiana ABC. El Gobierno de Australia anunció también nuevas sanciones contra Moscú, que siguen a medidas similares contra bancos rusos y una serie de prohibiciones de viaje contra más de una treintena de altos funcionarios de ese país. "Hoy, Australia impondrá nuevas sanciones a los oligarcas cuyo peso económico es de importancia estratégica y a los miembros del parlamento ruso que votaron para autorizar el uso de las tropas rusas en Ucrania para invadirla ilegalmente", comentó el primer ministro. Asimismo, Morrison expresó su preocupación por la falta de "una respuesta fuerte por parte de China", después de conocerse hoy, a través del diario South China Morning Post, del relajamiento por parte de Pekín de todas las restricciones de trigo provenientes de Rusia. "No se va uno a lanzar un salvavidas a Rusia en medio de un periodo en el que están invadiendo otro país. Esto es simplemente inaceptable", subrayó Morrison. El Gobierno de Australia, un aliado histórico de EE.UU., ha expresado en varias oportunidades que no tiene intención de desplegar tropas en el este de Europa porque tiene que mantener la seguridad en el Indopacífico, aunque contempla la posibilidad de proporcionar equipo militar no letal si se agudiza la crisis. EFE wat

c/fp