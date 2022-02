Ancelotti: "La guerra es un horror"

Madrid, 25 feb Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, lamentó el ataque de Rusia a Ucrania que le hizo recordar las historias de las dos guerras mundiales en las que dijo participaron su abuelo y su padre, y afirmó que "la guerra es un horror" con el deseo de que todo "se pueda solucionar muy pronto". "Es muy raro que en 2022 pueda pasar esto pero desafortunadamente está pasando. Tenemos que pensar que nuestra vida cambia y ojalá se pueda solucionar muy pronto porque es verdad que es muy raro pensar que ocurra esto en 2022. Lo viví personalmente antes porque mi abuelo estuvo en la primera guerra, mi padre en la segunda y me han contado muchas cosas. De verdad que es un horror", lamentó. El acto bélico afecta al estado anímico de un jugador de la plantilla del Real Madrid, el ucraniano Andriy Lunin, a quien están apoyando compañeros, cuerpo técnico y el presidente Florentino Pérez. "He hablado con Lunin, también el presidente para mostrarle nuestro cariño, sabemos que es un momento difícil para él. La guerra es un horror y todo el club tenemos que estar cerca y mostrarle todo nuestro cariño", manifestó. El técnico italiano admitió que ve bajo de ánimo a Lunin y piensa que el tiempo que pasa entrenando le sirve para intentar desconectar. "No tiene el espíritu que tenía antes, está preocupado porque tiene personas cerca de Kiev, a su madre, amigos, es normal que esté muy preocupado". "Le afecta al espíritu pero creo que el entrenamiento le ayuda a no pensar todo el rato en estas cosas. Es serio y profesional en el entrenamiento aunque obviamente todo esto le está afectando", sentenció. EFE rmm/jag