Albares dice que la guerra "no le puede salir gratis" a Putin

Bruselas, 25 feb El ministro español de Asuntos Exteriores, Juan Manuel Albares, dijo hoy que España no excluye "ninguna medida" restrictiva contra Rusia porque la guerra que ha iniciado en Ucrania no le puede "salir gratis" al presidente ruso, Vladimir Putin. "España no excluye ninguna medida para que estas medidas sean masivas, no puede ser que esta guerra le salga gratis a Putin", afirmó Albares a su llegada al Consejo extraordinario de Asuntos Exteriores en Bruselas. El jefe de la diplomacia española respondió así a la prensa al ser preguntado si las sanciones que adoptará hoy el consejo deben afectar también a Putin.