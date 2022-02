Advierten discriminación a minorías en rediseño de mapas políticos en Georgia

Atlanta (GA), 24 feb (EFE News).- Organizaciones defensoras del voto en Georgia alertaron este jueves sobre el proceso de rediseño político a nivel local, que aseguran no ha tomado en cuenta a las comunidades minoritarias, cuyo voto fue crucial en la victoria demócrata en las elecciones de 2020. “Lo que estamos viendo es que el rediseño de los distritos no ha sido transparente, no ha tenido aporte de la comunidad ni la contribución del público”, advirtió Poy Winichakui, abogada del Southern Poverty Law Center (SPLC), durante una conferencia virtual organizada por la agrupación, la Southern Coalition for Social Justice (SCSJ) y Ethnic Media Services. Winichakui y los panelistas que participaron expresaron preocupación por la forma tan rápida en que se ha llevado el proceso, además de la poca participación que ha tenido el público, porque el rediseño de los mapas políticos tendrá “un impacto duradero a nivel local durante la próxima década”. Activistas defensores de los inmigrantes en Georgia han insistido en que el rediseño, a cargo de la legislatura estatal controlada por los republicanos, pretende quitarle poder a las minorías, incluidas la hispana y la afroamericana, que precisamente le dieron la victoria al Partido Demócrata en un estado que había sido tradicionalmente leal al Partido Republiano. De acuerdo con los analistas, el voto de las poblaciones de color fue clave en el triunfo del actual presidente Joe Biden, el primer candidato demócrata a la Presidencia que gana el estado desde la década de 1990, y de los senadores demócratas Raphael Warnock y Jon Ossoff, por lo que en las próximas elecciones de medio periodo se espera que las fuerzas de estas comunidades también hagan una diferencia. De acuerdo con datos del Censo 2020, los grupos minoritarios son los de mayor crecimiento en Georgia, estado donde la población creció en más de un millón de personas durante la última década (1.024.255). “Nuestra democracia solo funciona si todos somos plena e igualmente representados, sin importar la raza, la afiliación partidista, el código de área y todo lo demás”, advirtió Aunna Dennis, directora ejecutiva de la organización Common Cause Georgia, durante su participación en la conferencia. “Necesitamos una legislatura que trabaje por la comunidad y por la gente, y no por los intereses especiales”, agregó. Los activistas dijeron que no descartan presentar acciones legales en caso de que consideren que se viola la Ley de Derecho al Voto, la cual ordena que todos los votantes dispongan de igualdad de oportunidades para participar en los procesos electorales. EFE mgw/msc