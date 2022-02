106-129: Los Celtics regresan a Brooklyn para destrozar de nuevo a los Nets

Boston (EE.UU), 24 feb Los Celtics dominaron este jueves de principio a fin a los Nets en Brooklyn (106-129) en un encuentro en el que los de Boston llegaron a tener una ventaja de 29 puntos. Los Celtics volvieron a ser un tormento para unos Nets que no levantan cabeza y que ya habían perdido de forma rotunda y en casa ante los de Boston el pasado 8 de febrero (91-126). El mejor del partido fue Jayson Tatum con 30 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias mientras que Jaylen Brown consiguió 18 puntos y 6 asistencias y Marcus Smart logró 15 puntos (5 de 6 en triples) y 6 asistencias. Los Celtics metieron el 54,1 % de sus tiros y siete de sus jugadores anotaron al menos 10 puntos, entre los cuales figuró el dominicano Al Horford con 11 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 2 tapones. Por los Nets, que se estrellaron en los triples (7 de 29) y que perdieron la lucha por el rebote (38 frente a 48), el más destacado fue Seth Curry con 22 puntos y 7 rebotes. Los Nets (31-29), que ocupan la octava posición de la Conferencia Este, solo han ganado dos de sus últimos quince encuentros y recibieron hoy a los Celtics (35-26), dos puestos por encima y que con esta victoria acumulan nueve triunfos en sus diez últimos partidos. En este primer encuentro tras el parón del All-Star, los Nets sufrieron las ausencias, entre otros, de Kevin Durant (lesionado desde mediados de enero), Kyrie Irving (no puede jugar en casa por no estar vacunado contra el coronavirus) y de Ben Simmons y Goran Dragic, dos de sus últimos fichajes y que todavía no han debutado. SMART VA DE TRIPLE Al Horford inauguró el marcador colgándose del aro, un "alley-opp" de Robert Williams III alegró más el inicio del partido y un triple de Marcus Smart aumentó la ventaja de los Celtics (2-8 a falta de 10.15). Dos triples más de Smart lanzaron a unos Celtics que llegaron a ganar de 16 puntos en el primer cuarto y que cerraron el segmento inicial con una clara ventaja (22-35). Los Celtics salieron en el segundo parcial a comerse aún más a los locales y, a los dos minutos, la ventaja de los visitantes pasaba de los 20 puntos (24-45). Bruce Brown, que había metido 8 puntos en el primer cuarto, no podía arrastrar él solo a unos locales perdidos y a los que les costaba llegar a la canasta mientras que a los visitantes les salía todo. No obstante, los Nets parecieron reaccionar por momentos con el impulso de Seth Curry y de varios mates de Andre Drummond. Pero los Celtics no daban respiro gracias a unos inspirados Jayson Tatum y Jaylen Brown y, con el cuarto triple de Smart, dejaron el marcador 52-67 tras la primera mitad. BOSTON JUEGA UNIDO En la reanudación, Tatum, Brown y Smart jugaban compenetrados como una maquinaria recién engrasada, pero Curry estaba decidido a no dar el partido por perdido para los Nets (65-81 a falta de 5.35). Lamentablemente para los neoyorquinos, los de Boston estaban jugando con una alegría contagiosa y cada uno aportaba lo suyo para concluir el tercer cuarto con una diferencia de 23 puntos que era la mayor del encuentro hasta el momento (74-97) El último periodo comenzó con una canasta más tiro libre de Grant Williams y con un poderoso mate de Tatum para apuntalar el sólido dominio de los Celtics (80-105 con 8.35 para el final). Con el duelo totalmente controlado, los titulares de los Celtics se fueron al banquillo para que los suplentes defendieran la ventaja, lo que no resultó muy difícil con unos Nets que ya se habían dado por vencidos. Iñaki Estívaliz