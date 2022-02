Wall Street abre con caídas del 2 % tras la ofensiva rusa sobre Ucrania

Nueva York, 24 feb Wall Street abrió este jueves con caídas superiores al 2 % en sus principales indicadores después de la ofensiva iniciada por Rusia sobre Ucrania en las últimas horas. Al inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones caía un 2,25 % o 744,72 puntos y se situaba en 32.387,04 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 recortaba un 2,20 % 0 93,14 enteros, hasta 4.132,36 puntos. El índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más grandes del mercado, retrocedía un 2,57 % o 335,13 unidades y anotaba 12.702,36 enteros, adentrándose en territorio de corrección. El mayor mercado de renta variable del mundo reaccionaba negativamente a la intervención militar ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre Ucrania durante la madrugada en ese país. El comienzo de la guerra al este de Europa ha agitado a las grandes bolsas europeas y asiáticas, y la plaza estadounidense no escapaba al temor por la escalada en el conflicto. El parqué neoyorquino amanecía dominado por la volatilidad, que se disparaba cerca del 15 % según el índice Vix, con los inversores vendiendo acciones de forma masiva y acudiendo a activos más seguros. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años rozaba el 1,9 % al y el oro se disparaba a 1.946 dólares la onza. Todos los sectores operaban con pérdidas, especialmente el financiero (-3,57 %, el de bienes no esenciales (-2,68 %) y el de materiales básicos (-0,61 %). En el grupo del Dow Jones de Industriales, las empresas más perjudicadas eran JPMorgan (-4,87 %), Boeing (-4,55 %), American Express (-4,28 %), Visa (-3,96 %) y Dow Inc (-3,50 %). En el mercado de petróleo, el barril de Texas se disparaba más del 7 % y se situaba cerca de los 99 dólares por el temor a las interrupciones en el suministro de energía, mientras que el gas natural subía un 5 %. En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin perdía hoy el 5 % de su valor y rondaba los 35.700 dólares, con efecto contagio en otras divisas populares como el ethereum, que cedía el 7,5 %, o el XRP, un 9 %. EFE nqs/fjo/eat (foto)