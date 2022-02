Un caza ucraniano aterriza en Rumanía tras ser escoltado por dos F-16 rumanos

Bucarest, 25 feb Dos aviones F-16 de la fuerzas aéreas rumanas interceptaron este jueves un caza militar ucraniano que se acercaba sin tener autorización al espacio aéreo rumano, según informó el Ministerio de Defensa de Rumanía en un comunicado. La aeronave ucraniana fue escoltada por los dos F-16 rumanos hasta una base aérea en Bacau, en el noreste de Rumanía, donde el piloto ucraniano se ha puesto a disposición de las autoridades rumanas. Rumanía es un país miembro de la OTAN desde 2004. La Alianza Atlántica apoya a Ucrania pero ha dejado claro que no entrará en guerra con Rusia para defender a Kiev, que aspira a ingresar en la Alianza. Rumanía linda al norte con Ucrania, país con el que comparte más de 600 kilómetros de frontera. El incidente protagonizado por el avión ucraniano se produjo horas después de que Rusia empezara su ofensiva militar a gran escala contra Ucrania. Las autoridades rumanas no han informado hasta el momento sobre las razones que llevaron al piloto ucraniano a dirigirse a territorio rumano. El Ministerio de Defensa de Rumanía ha desmentido rumores que circulan por internet sobre la supuesta entrada no autorizada de otros aviones militares a territorio nacional.