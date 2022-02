Ucranianos y franceses piden en las calles de París frenar a Putin

París, 24 feb Más de un millar de personas y personalidades políticas se concentraron hoy en la Plaza de la República de París en señal de apoyo a Ucrania, con mensajes de auxilio dirigidos a la OTAN y pancartas contra el presidente ruso, Vladimir Putin. El colectivo "Stand with Ukraine", formado en las últimas semanas por franceses y ucranianos residentes en Francia, convocó la manifestación con el objetivo de "mostrar la solidaridad con el pueblo de Ucrania y decir no a la política de Putin", indicó a Efe una portavoz. "Mis padres y toda mi familia están en Ucrania. Se han levantado esta madrugada con los bombardeos y han pasado el día encerrados en sótanos", explicó una manifestante, Irina, que estaba acompañada de su marido, francés, y la hija de ambos. "Mi padre es un antiguo militar y si hace falta mi madre cocinará para los soldados, pero estoy muy preocupada por mi sobrina, que tiene 18 años y va a tratar de atravesar la frontera polaca esta noche", añadió la mujer, con lágrimas en los ojos. Diana, una joven de origen ucranio y con la bandera de su país dibujada en la cara, dijo que "Ucrania necesita ayuda para proteger a su democracia y a su gente". La manifestante explicó estar preocupada por estar lejos de sus padres y sus familiares, residentes en Kiev, que "están pasando mucho miedo", y su principal deseo es que la OTAN ayude a que no se bombardee a los civiles. En la concentración hubo además representantes políticos, entre ellos la alcaldesa parisina y candidata socialista a las presidenciales de abril, Anne Hidalgo, así como el aspirante ecologista Yannick Jadot, y la exministra de Justicia Christiane Taubira, que también aspira a la Presidencia francesa. Además de los candidatos otros políticos como el secretario general de los socialistas, Olivier Faure, o el eurodiputado Raphaël Glücksmann estuvieron presentes. Rusia lanzó en la madrugada de este jueves una operación militar a gran escala contra Ucrania, que justificó en la protección de las personas de los "abusos y del genocidio" que dijo son objeto por parte del Gobierno ucraniano desde hace ocho años. El ataque ha sido condenado por buena parte de la comunidad internacional, que prepara más sanciones y una respuesta contra Moscú. EFE mdv/mgr/fpa (foto)(vídeo)