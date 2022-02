Ucranianos repudian desde Nueva York la intervención militar rusa en su país

(actualiza con nuevos detalles) Nueva York, 24 feb Centenares de ucranianos, portando la bandera de su país, arropados con ella o con el rostro pintado, en su mayoría jóvenes, recorrieron este jueves las calles de Nueva York en repudio a la agresión de Rusia contra su país y el comienzo de los bombardeos. "Paren a Putin ahora", "Salven a Ucrania" y "Rusia, saca tus manos de Ucrania" eran algunas de la frases que gritaban con rostro sombrío, indignados, y algunos llorando, mientras hacían el recorrido para denunciar la intervención militar en su país, que terminó frente a la sede de Naciones Unidas. Poco a poco y bajo el intenso frío que había en Nueva York los ucranianos, apoyados por algunos rusos opositores al presidente Vladimir Putin, fueron llegando a Times Square, desde donde salió la marcha, tras ser convocados a través de las redes sociales. Reunidos en torno a una gigantesca bandera de Ucrania que sostenían unas cuarenta personas mientras la hacían ondear, los manifestantes cantaron su himno y reclamaron apoyo más decidido para su país. "Detengan la guerra" y "Ayuden a Ucrania ahora" gritaban con fuerza, a veces en su idioma; entre ellos había americanos de origen ucraniano, como Tanya Priatka, quien viajó desde Connecticut porque "era importante estar aquí hoy". Priatka, cuyos abuelos emigraron a EE.UU. durante la II Guerra Mundial, dijo a Efe estar preocupada por sus primos en Ucrania con los que se comunicó ayer cuando "todo estaba tranquilo". "Hoy me levanté con la guerra", dijo, y lamentó angustiada no haber podido comunicarse con sus familiares. "Estoy aquí para ser su voz", afirmó. El bielorruso Mikhail Charanko acudió en apoyo "a los amigos y hermanos ucranianos" y catalogó como "un desastre" la acción militar de Putin, que con su "régimen quiere dividir a hermanos y naciones como Ucrania y Bielorrusia". La rusa Hannah dedicó su día libre para marchar junto a los ucranianos. "Hay muchos rusos que apoyan a Ucrania, es mentira que los rusos quieran la guerra", dijo a Efe al señalar que le pareció "surrealista" y "una completa locura" cuando escuchó sobre el inicio de los bombardeos al país vecino. Tras la manifestación en Times Square marcharon hasta la sede de la embajada rusa en Naciones Unidas, portando sus banderas, entre ellas de Bielorrusia y Georgia, y carteles con mensajes como "No al genocidio", "Sí a la OTAN", "No a la guerra" o "Tengo vergüenza de ser rusa". Muchos chóferes sonaron el claxón de sus vehículos y levantaron su dedo pulgar en apoyo al paso de la marcha, en la que hubo una marioneta con el rostro de Putin, con corona dorada y una capa azul. Tras gritos de "Viva Ucrania" y pedir la salida de su país, los ucranianos entonaron su himno frente a la embajada rusa y de allí continuaron hasta Naciones Unidas, donde pidieron apoyo y "paz para su país y paz para el mundo". Precisamente el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá mañana viernes para votar un proyecto de resolución que Estados Unidos ha preparado para condenar el ataque de Rusia contra Ucrania, que ha costado ya la vida a por lo menos 57 ucranianos y el desplazamiento de miles de personas. Se estima que en Nueva York viven al menos 60.000 ucranianos, muchos de los cuales huyeron a los Estados Unidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con el periódico Gothamist. EFE rh/fjo/dmt (foto) (vídeo)