Talavera y Freire, lesionados, no jugarán con Pumas frente al Saprissa

Ciudad de México, 23 feb Los Pumas UNAM mexicanos anunciaron que perdieron por lesiones a Alfredo Talavera, su guardameta titular, y al argentino Nicolás Freire, líder de su defensa, antes de recibir al Saprissa costarricense en el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf. En una nota de prensa emitida este miércoles, los felinos informaron de que Talavera sufre una bursitis en el hombro derecho que lo dejará fuera de juego una semana y que Freire sufre una dolencia muscular en el isquiotibial izquierdo por el que tardará en recuperarse dos semanas. Además del encuentro de este miércoles contra el Saprissa, Talavera y Freire se perderán el duelo ante el América del sábado en la séptima jornada del torneo Clausura mexicano. Tanto Talavera, miembro regular de la selección mexicana, como Freire participaron los 90 minutos en el duelo de ida de los octavos de final entre los Pumas y el Saprissa que terminó 2-2. El argentino Andrés Lillini, entrenador de Pumas, tiene como principal opción para sustituir a Talavera a Julio González, en tanto para suplir a Freire podría alinear en la zaga central a Ricardo Galindo. El Saprissa también tiene una baja sensible, la del delantero hondureño Darixon Vuelto, quien por un golpe en el muslo izquierdo no viajó a Ciudad de México. Los Pumas tienen ventaja para finiquitar la serie ante el Saprissa ya que no solo cierran la eliminatoria en su estadio, el Olímpico Universitario, sino que los dos goles anotados en Costa Rica les da en este momento el boleto a los cuartos de final por sumar más goles de visitante que su rival. El ganador entre los Pumas y el Saprissa se enfrentará en los cuartos de final al New England Revolution estadounidense, que avanzó a la siguiente ronda por el retiro del Cavaly AS haitiano.