Separatistas ucranianos piden ayuda militar a Putin: Kremlin

(Bloomberg) -- Los líderes separatistas en el este de Ucrania solicitaron apoyo al presidente ruso Vladimir Putin para combatir a las fuerzas ucranianas, dijo el Kremlin, un paso dramático que podría abrir camino para que Moscú despliegue tropas en esa zona.

Las dos autoproclamadas repúblicas buscaron “ayuda para repeler la agresión militar del régimen de Kiev”, según un texto publicado por la estatal Tass, en el que cita artículos de los tratados que Putin firmó con los líderes separatistas el lunes que incluyen tomar “todas las medidas disponibles” para contrarrestar las amenazas a la paz.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, dijo en un discurso televisado a altas horas de la noche, que Putin no había respondido a una solicitud para hablar por teléfono. Zelensky señaló que Ucrania no representa ninguna amenaza para Rusia, pero que se defenderá de ser necesario.

Los comentarios se producen al tiempo que Putin acumula una parte de sus tropas en la frontera con Ucrania. Estados Unidos estima que hay alrededor de 150.000 soldados en el área, además de un importante arsenal. En repetidas ocasiones, Rusia ha rechazado las acusaciones de EE.UU. de que Putin tiene la intención de invadir Ucrania y las ha calificado de “histeria”.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo en un mensaje de texto que el llamamiento de los separatistas llegó en una carta el miércoles. Sin embargo, las copias de las cartas publicadas por los servicios de noticias rusos mostraron que estaban fechadas el 22 de febrero.

El Gobierno de Kiev niega estar planeando recuperar los territorios de Donbas por la fuerza, pero en los últimos días, las violaciones al alto al fuego por ambas partes se han incrementado a lo largo de la línea de contacto que divide a los adversarios.

El parlamento ruso otorgó formalmente a Putin la autoridad para desplegar tropas en las regiones separatistas después de que las reconoció oficialmente esta semana. El martes, el presidente ruso dijo que aún no tenía la intención de enviar lo que llamó “fuerzas de paz” al este de Ucrania, pero que lo haría “de ser necesario”. También respaldó los solicitudes de los separatistas sobre territorio en Ucrania que está fuera de su control actual.

