Semak: "Un partido tenso con ocasiones para ambos equipos"

Sevilla, 24 feb Serguei Semak, entrenador del Zenit de San Petersburgo, ha declarado este jueves en rueda de prensa que la vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, "ha sido un partido muy tenso desde el inicio" en el que ha habido "ocasiones para ambos equipos" y cree que sus "chicos han merecido ganar". Semak, que quiso dar "la enhorabuena al Betis por pasar", considera "complicado hacer un comentario" sobre el gol anulado al Zenit en el último minuto del partido, ya que no ha "visto todavía la jugada" aunque, resignado, señaló que "haya sido falta o no, ya no se puede cambiar nada". "Nos faltó calidad en defensa en la primera parte de la ida. Tenemos menos rotaciones que ellos. Tenemos un equipo que depende del estado de nuestros líderes. Si no están todos bien, se nota pero a pesar de todos los problemas, creo que vamos a lograr buenos resultados", agregó el preparador de origen ucraniano, que dijo estar "muy pendiente de la situación" en su país natal. El técnico ruso manifestó que "el mejor partido es el que tiene un resultado positivo", por eso no puede "estar satisfecho esta noche", si bien puntualizó que "en cuando a intensidad, sí se ha visto a un buen Zenit". EFE 1010205 lhg/cb/sab