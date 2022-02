Samoylova, artista rusa en ARCO: “En Ucrania mis amigos están en búnkers”

Madrid, 24 feb Anastasia Samoylova, fotógrafa rusa afincada en Estados Unidos, no puede contener la emoción desde esta mañana, su familia y muchos de sus amigos están repartidos entre Rusia y Ucrania: “El arte nos da esperanza, y probablemente hoy es uno de los peores días que he vivido”. “Es un día muy difícil, pero soy privilegiada de estar segura, en Ucrania mis amigos están ahora mismo en búnkers”, ha señalado a Efe Samoylova, quien, pese a su juventud, es una de las fotógrafas con una de las carreras más prometedoras de la escena contemporánea. Su obra está presente en colecciones de Estados Unidos y Europa y estos días sus imágenes pueden verse en la feria de arte contemporáneo ARCO, en Madrid. Samoylova vive desde hace quince años en EE.UU. y tiene nacionalidad estadounidense. “Es todo muy doloroso, yo soy inmigrante, nadie se va de su país si todo esta bien, ha sido un viaje duro. Rusia tiene una historia muy problemática, y yo tengo familia tanto en Ucrania como en Rusia”. Se marchó de Rusia por muchas razones, una de ellas la libertad de expresión: “En Estados Unidos tenemos libertad de expresión, en Rusia no es igual (...) Allí me sentía sin esperanza, es una especie de maquina contra la que no puedes luchar”, ha dicho. La fotógrafa, que no ha podido contener la emoción en varias ocasiones, se encuentra en Madrid con motivo de una exposición en la Galería Sabrina Amrani y para desarrollar un proyecto para la Fundación Mapfre: “Esta mañana tenía que trabajar, pero estaba muy afectada, quería escapar y me fui al Museo Reina Sofía” “Toda mi vida el arte ha sido una manera de escapar (…) El arte puede sanarte, aunque solo sea por un día”, ha dicho. Allí ha podido ver la exposición de Michael Schmidt, un fotógrafo alemán que retrató Berlín tras la caída del muro. “Su trabajo es sutil, pero muy político”, ha explicado. En ARCO hoy presentaba un libro en el que lleva cuatro años trabajando, "Floridas", en el que revisa la imagen del “Sueño Americano”. Samoylova ganó el año pasado el Premio Kbr de Fotografía de Fundación Mapfre por su trabajo, que se mueve entre la fotografía de observación, la práctica de estudio y la instalación. EFE csr/acm