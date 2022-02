Rusia lanza “operación militar” en Ucrania con ataques

Actualiza con explosiones en ciudadaes ucranianas, cierre espacio aéreo, ministro de Exteriores ucraniano, jefe de la OTAN y de la ONU ///Moscú, 24 Feb 2022 (AFP) - El presidente ruso Vladimir Putin anunció el jueves una "operación militar" en Ucrania, escenario de explosiones en varias ciudades de su territorio incluida la capital, en un desafío a los llamados mundiales a evitar una guerra que causó la indignación del dirigente estadounidense Joe Biden.Poco después del anuncio a mitad de la noche del dirigente del Kremlin, se escucharon fuertes explosiones en la capital Kiev, en la segunda ciudad ucraniana Járkov, en el puerto de Odessa en el mar Negro y en ciudades del este de Ucrania, como Mariúpol o Kramatorsk, cercanas a la línea del frente con los separatistas rebeldes prorrusos."Putin ha lanzado una invasión a gran escala de Ucrania. Ciudades pacíficas ucranianas están bajo ataque", tuiteó Kuleba. "Es una guerra de agresión. Ucrania se defenderá y vencerá. El mundo puede y debe frenar a Putin. La hora de actuar es esta", agregó.Después de semanas de tensión creciente y de reconocer el lunes la independencia de los territorios rebeldes del este de Ucrania, el presidente ruso pasó a la acción en un inesperado mensaje por televisión, poco antes de las 06H00 locales (03H00 GMT)."He tomado la decisión de una operación militar", declaró Putin, tras denunciar un "genocidio" orquestado por Ucrania en el este del país.El dirigente aseguró que no era una operación de "ocupación", sino de "desmilitarización de Ucrania", y pidió a los soldados del país vecino deponer las armas mientras prometió represalias contra quienes interfieran en la operación rusa. - "El mundo hará responsable a Rusia" - Las reacciones a su discurso no se hicieron esperar. El presidente estadounidense Joe Biden aseguró que "el mundo hará responsable a Rusia" por el ataque a Ucrania, el cual calificó como "injustificado".El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, denunció también el "ataque irresponsable y no provocado de Rusia a Ucrania, que pone en riesgo incontables vidas civiles", y anunció una reunión de los aliados para abordar las "consecuencias" de esta acción.Y el jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que poco antes del mensaje de Putin le había pedido públicamente no enviar sus tropas a Ucrania, aseveró después que el conflicto "debe parar".El mensaje de Putin llegó horas después de que el Kremlin asegurase haber recibido una petición de ayuda de los separatistas prorrusos para "contrarrestar" al ejército ucraniano.A lo largo del día, Ucrania movilizó a sus reservistas de 18 a 60 años, aprobó el estado de emergencia y anunció haber sido víctima de un nuevo ciberataque masivo."Casi 200.000 soldados rusos" están desplegados en la frontera con Ucrania, dijo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski el miércoles en un discurso a la nación, alertando que la situación podría conducir a "una gran guerra en Europa".Putin está "tan listo como puede estarlo" para una invasión a gran escala de Ucrania, con "casi el 100% del conjunto de fuerzas que habíamos calculado que podría desplegar" para invadir el país, declaró un responsable de la Defensa estadounidense bajo condición de anonimato. - Estado de emergencia - El miércoles, los diputados ucranianos aprobaron por amplia mayoría el estado de emergencia propuesto por Zelenski y el secretario del consejo de seguridad y de defensa nacional Oleksii Danilov. "Estamos unidos en la convicción de que el futuro de la seguridad europea se decide en este momento en nuestra casa, en Ucrania", dijo Zelenski en rueda de prensa.Rusia comenzó a evacuar a su personal diplomático de Ucrania, informó la embajada a la AFP el miércoles. Por su parte, Estados Unidos ya había decidido la semana pasada trasladar su embajada de Kiev a Lviv, en el oeste del país.En tanto, la Unión Europea (UE) anunció el miércoles sanciones contra el ministro de Defensa y los jefes militares rusos, el Jefe de Gabinete del Kremlin, al ministro de Desarrollo Económico y la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores por su papel en el reconocimiento de las regiones separatistas de Ucrania.Las sanciones publicadas en el Diario Oficial de la UE consisten en el congelamiento de bienes y prohibiciones de visas contra los afectados.A su vez, Biden anunció el miércoles sanciones contra la empresa encargada de la explotación del gasoducto Nord Stream II, que une Rusia con Alemania. La medida se dio a conocer después de que Alemania anunciara el martes que suspendería este polémico gasoducto.El día anterior, Estados Unidos ya había hecho públicas las medidas contra los bancos y oligarcas rusos.Sin embargo, estas medidas se consideran modestas en comparación con las que puede desencadenar esta operación militar anunciada este jueves. - Ola de refugiados - El lunes, Putin reconoció la independencia de las "repúblicas" separatistas de Donetsk y Lugansk y cuestionó la propia legitimidad de la existencia de Ucrania. Un día más tarde la cámara alta rusa dio luz verde para el despliegue de fuerzas rusas en Ucrania.Kiev lleva ocho años luchando contra los separatistas del este del país, un conflicto que ha dejado más de 14.000 muertos. Muchos temen que la actual crisis pueda desembocar en el peor conflicto en Europa desde 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Una ofensiva rusa podría generar una "nueva crisis de refugiados" con hasta cinco millones de personas desplazadas, advirtió el miércoles la embajadora estadounidense ante la ONU en Nueva York.