Riesgo mundial lleva al peso chileno a su peor día en 11 años

(Bloomberg) -- El peso chileno se encaminaba a su mayor caída diaria desde septiembre de 2011 al caer 4,1%, la segunda moneda principal con peor desempeño en el mundo el jueves después del rublo ruso.

El peso chileno se debilitó por encima del nivel clave de 800 por dólar, que se superó recientemente, y aceleró rápidamente las pérdidas para volver a probar su promedio móvil de 100 días.

A medida que se vendían los activos de riesgo en todo el mundo, los operadores se apresuraron a cerrar sus apuestas alcistas en el mercado chileno, que cuenta con una liquidez limitada.

Antes de las pérdidas de hoy, el peso era la segunda moneda con mejor desempeño en el mundo este año, solo por detrás del real brasileño.

Esta moneda es ahora la de tercer mejor desempeño, también detrás del sol peruano.

La curva de tasa swap peso-camara también está aumentando a medida que los operadores valoran una mayor presión inflacionaria debido a un aumento en los precios de la energía a nivel mundial.

Si bien los países andinos son exportadores de materias primas, el repunte de los precios avivará las presiones inflacionarias.

Los inversores continúan esperando que los países occidentales respondan a la decisión de Rusia de emprender acciones militares.

Las sanciones anunciadas por EE.UU. y los países europeos se consideraron leves hasta el momento mientras los funcionarios dijeron que podrían escalarse dependiendo de los movimientos de Rusia.

Davison Santana es un estratega de FX que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son propias y no pretenden ser un consejo de inversión

Parte de la información proviene de operadores de FX familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente.

