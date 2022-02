Putin anuncia "operación militar" en Ucrania

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) MOSCÚ, RUSIA24 DE FEBRERO DE 2022FUENTE: POOL VIA VGTRK 1. SOUNDBITE 1 - Vladimir Putin, presidente de Rusia (ruso, 4 seg.): "He tomado la decisión de una operación militar" SCHAST'YE, UCRANIA22 DE FEBRERO DE 2022FUENTE: AFPTV 2. Travelling se puede escuchar un bombardeo y se ve humo en el fondo de las imágenes capturadas en las calles de la ciudad ucraniana de Schastya WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS23 DE FEBRERO DE 2022FUENTE: WHITE HOUSE HANDOUT 3. Foto Captura de pantalla de la declaración del presidente de EE. UU. Joe Biden que dice: "Las oraciones de todo el mundo están con el pueblo de Ucrania esta noche mientras sufren un ataque no provocado e injustificado por parte de las fuerzas militares rusas. El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de la vida y el sufrimiento humano. Solo Rusia es responsable de la muerte y la destrucción que traerá este ataque, y los Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo hará que Rusia rinda cuentas.Estaré monitoreando la situación desde la Casa Blanca esta noche y continuaré recibiendo actualizaciones periódicas de mi equipo de seguridad nacional. Mañana me reuniré con mis homólogos del G7 por la mañana y luego hablaré con el pueblo estadounidense para anunciar las consecuencias adicionales que Estados Unidos y nuestros aliados y socios impondrán a Rusia por este acto innecesario de agresión contra Ucrania y la paz y la seguridad mundiales. También nos coordinaremos con nuestros aliados de la OTAN para garantizar una respuesta fuerte y unida que disuada cualquier agresión contra la Alianza. Esta noche, Jill y yo oramos por el pueblo valiente y orgulloso de Ucrania. "4. Foto Captura de pantalla de la declaración del presidente de EE. UU. Joe Biden que dice: "Las oraciones de todo el mundo están con el pueblo de Ucrania esta noche mientras sufren un ataque no provocado e injustificado por parte de las fuerzas militares rusas. El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de la vida y el sufrimiento humano. Solo Rusia es responsable de la muerte y la destrucción que traerá este ataque, y los Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo hará que Rusia rinda cuentas.Estaré monitoreando la situación desde la Casa Blanca esta noche y continuaré recibiendo actualizaciones periódicas de mi equipo de seguridad nacional. Mañana me reuniré con mis homólogos del G7 por la mañana y luego hablaré con el pueblo estadounidense para anunciar las consecuencias adicionales que Estados Unidos y nuestros aliados y socios impondrán a Rusia por este acto innecesario de agresión contra Ucrania y la paz y la seguridad mundiales. También nos coordinaremos con nuestros aliados de la OTAN para garantizar una respuesta fuerte y unida que disuada cualquier agresión contra la Alianza. Esta noche, Jill y yo oramos por el pueblo valiente y orgulloso de Ucrania. " NACIONES UNIDAS, ESTADOS UNIDOS23 DE FEBRERO DE 2022FUENTE: UNTV 5. SOUNDBITE 2 - Antonio Guterres, secretario general de la ONU (hombre, inglés, 21 seg.): "Presidente Putin, impida que sus tropas ataquen Ucrania. Dale a la paz una oportunidad. Ya han muerto demasiadas personas" "In the recent past, there were several situations with similar indications, similar rumours, and I never believed in them, convinced that nothing serious would happen. I was wrong. And I'd like not to be wrong again today. So if indeed an operation is being prepared, I have one thing to say from the bottom of my heart: President Putin, stop your troops from attacking Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died. " ///-----------------------------------------------------------3 DEPECHES DE CONTEXTE: URGENTE ¥ Biden condena el "injustificado" ataque de Rusia a UcraniaWashington, 24 Feb 2022 (AFP) - El presidente de Estados Unidos denunció la noche del miércoles el "injustificado ataque" de Rusia contra Ucrania, luego de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, anunciara una "operación militar" en defensa de los separatistas del este de ese país."El presidente Putin optó (por lanzar) una guerra premeditada que provocará sufrimientos y pérdidas humanas catastróficas", dijo Joe Biden en un comunicado. Rusia "es responsable de la muerte y la destrucción que provocará ese ataque", insistió.sms-iba/seb/dl ------------------------------------------------------------- URGENTE ¥ Biden dice que "el mundo hará responsable a Rusia" por el ataque a UcraniaWashington, 24 Feb 2022 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que "el mundo hará responsable a Rusia" de atacar a Ucrania, tras el anuncio de una "operación militar" formulado por Vladimir Putin.Biden presentará el jueves las "consecuencias" para Rusia de lo que considera como un "ataque injustificado", según anunció en un comunicado, en el que también precisó que se reunirá ese mismo día con sus homólogos del G7. sms/sw/gm/dl/gm ------------------------------------------------------------- Putin anuncia una "operación militar" en UcraniaMoscú, 24 Feb 2022 (AFP) - El presidente ruso Vladimir Putin anunció el jueves una operación militar en Ucrania para defender a los separatistas en el este de ese país."He tomado la decisión de una operación militar", declaró Putin en un inesperado mensaje por televisión poco antes de las 03H00 GMT, denunciando un supuesto "genocidio" orquestado por Ucrania en el este del país.El dirigente ruso, que justificó su acción por el pedido de ayuda de los separatistas prorrusos y por la política agresiva de la OTAN hacia Moscú, también llamó a los militares ucranianos a "deponer las armas".Putin aseguró que no quiere la "ocupación" de Ucrania, pero su "desmilitarización".El presidente ruso también advirtió que quienes "intenten interferir con nosotros (...), deben saber que la respuesta de Rusia será inmediata y conducirá a consecuencias que no han conocido jamás"."Estoy seguro que los soldados y oficiales de Rusia cumplirán su deber con coraje (...) La seguridad del país está garantizada", afirmó.Putin no precisó la magnitud de la operación militar, ni si se iba a limitar al este rebelde de Ucrania o más allá.alf/roc/mas-dbh/mar