Pustovyi: "Putin tiene que dejar de hacer esta mierda en nuestro país

Córdoba, 24 feb El pívot ucraniano Artem Pustovyi se mostró este jueves triste, no sólo tras perder ante España en Córdoba en la fase de clasificación para el Mundial de 2023, sino, sobre todo, por la situación que vive su país, y exigió al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que deje "de hacer esta mierda" en su país. "Ha sido partido muy difícil para nosotros y para toda Ucrania. Es muy difícil jugar en esta situación por lo que está pasando en nuestra casa. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible, pero todos estábamos pensando en nuestras familias. Son días locos para nosotros", dijo Pustovyi, que durante el partido lució la inscripción 'No war' (no a la guerra) en la mejilla derecha. "Tengo que decir que Putin tiene que dejar de hacer esta mierda en nuestro país. No tiene que venir a nuestro país. Puede ir a otros países, así que tenemos que estar unidos. Nunca parará. Es una locura. No puedo creer que esto esté sucediendo en 2022", señaló con rostro compungido. El seleccionador ucraniano, el letón Ainars Bagatskis, dijo: "No es fácil hablar de baloncesto en estos momentos por esta situación loca, pero lo intentaré. Es una situación normal podríamos haber jugado mejor, como lo hicimos en los últimos 11 minutos".