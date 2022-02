Polonia se une a planes de acogida de potenciales refugiados desde Ucrania

Cracovia (Polonia), 24 feb El Gobierno de Polonia se unió este jueves a otros del este y centro de Europa en la intención de preparar planes de acogida ante la eventual llegada de refugiados procedentes de Ucrania por la guerra declarada en ese país. En Varsovia, el portavoz del gobierno polaco, Piotr Müller, aseguró que "si llegan refugiados de Ucrania a Polonia" serán acogidos, ya que "se han llevado a cabo preparativos" para esta situación. Müller subrayó que "en situaciones de conflicto armado puede haber desplazamientos de personas, no solo internos, (sino) también a países vecinos", y recordó que su Gobierno puso en marcha "recientemente" un plan para "prestar ayuda humanitaria" a Ucrania. Mientras tanto, la Cruz Roja polaca anunció que ultima los preparativos para instalar ocho puntos de acogida a refugiados en las provincias orientales polacas. Polonia es el país de la Unión Europea (UE) que ha facilitado más permisos de trabajo a personas de países no comunitarios durante los cuatro últimos años consecutivos y desde el año pasado afrontó una oleada de inmigración ilegal proveniente de Bielorrusia. Las principales ciudades polacas ya han establecido, a petición de los gobiernos regionales, planes para habilitar albergues temporales y disponer recursos en caso de llegada de refugiados ucranianos. En Cracovia, el gobierno municipal aseguró hace pocos días que varias escuelas de la ciudad podrían habilitarse "de un día para otro" como centros de acogida a refugiados. El anuncio de las autoridades polacas se conoció al mismo tiempo que, en Alemania, su ministra de Interior, manifestó estar "en estrecho contacto" con Polonia y con la Comisión Europea (CE) para "coordinar ayuda humanitaria que se pueda proporcionar muy rápidamente". "Estamos extremadamente atentos a los posibles movimientos de refugiados en Europa", afirmó Faeser, quien añadió que Alemania "brindará un apoyo masivo a los países afectados, especialmente nuestro vecino, Polonia". Las repúblicas bálticas -Estonia con frontera con Rusia y Letonia y Lituania con frontera con Bielorrusia (y además con el enclave ruso de Kaliningrado en el caso lituano) - anunciaron en las últimas semanas su disposición a la acogida de refugiados procedentes de Ucrania, aunque sus gobiernos todavía no han aprobado planes definitivos para ello.EFE mag/jam/mj