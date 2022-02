Pol Espargaró: "Hay que tener resultados lo antes posible"

Madrid, 24 feb Pol Espargaró ya no es un novato en Honda. El piloto de Granollers (Barcelona) vive su segundo año en la escudería japonesa y, con Marc Márquez como compañero y en su último año de contrato, reconoce a EFE que esta temporada "hay que tener resultados lo antes posible". Después de una temporada "complicada" en la que se curtió "pero bien", con un solo podio en toda la temporada (segundo en el Gran Premio de Emilia-Romaña), el menor de los Espargaró, campeón del mundo de Moto2 en 2013, aspira a aprovechar al máximo el potencial de su nueva Honda, que describe como "revolucionaria". Aunque pone "entre comillas" los resultados de los test en Indonesia que le colocaron como el piloto más rápido, ve positiva la presión de tener a un ocho veces campeón como Márquez en el otro lado del garaje y toma prestada la filosofía del entrenador de fútbol Diego 'Cholo' Simeone: "partido a partido, minuto a minuto". - Pregunta (P): Después de un 2021 de adaptación a Honda, ¿cómo se ve este año? - Respuesta (R): Toda la experiencia es buena, lo más imporante en MotoGP es la experiencia y en ese aspecto el año pasado me curtí pero bien, fue un año complicado en el que tuvimos altibajos, a mitad-final de temporada los resultados empezaron a salir pero es evidente que demasiado tarde y no conseguimos lo que queríamos, pero toda experiencia es buena, sea buena o mala, y hay que aprovecharla. - P: ¿Qué cambios tiene la Honda de este año y cómo se ajusta a su pilotaje? - R: La moto es muy , muy distinta. Si vemos el histórico de las Hondas de los últimos años, esta es revolucionaria, no tiene nada aerodinámico igual que las demás, el concepto es muy distinto, esto hace que se tenga que pilotar de forma distinta, y para mi gusto es muy positivo, el cambio ha sido para mejor, los resultados en los test han sido muy buenos, y esperemos que la pretemporada haya ido tan bien como empiece la temporada. - P: Los test de Mandalika (Indonesia), en los que fue el más rápido, ¿son una guía o los pone entre comillas? - R: Siempre hay que ponerlos entre comillas, porque todo el mundo está poniendo a prueba sus motos nuevas, pero se pueden sacar conclusiones, y fueron que si preguntas a las otras fábricas te dirán que Honda ha dado un paso adelante. Es importante empezar la temporada con ese golpe moral, sabiendo cuáles van a ser las motos que van a luchar para ganar, y espero estar en una de ellas. - P: Tener a Marc (Márquez) desde el principio es una ayuda en cuanto a lo que va a mejorar la moto, o es una presión extra? - R: Las dos cosas. Marc aporta mucho en el equipo, aporta mucho a su compañero. Tener un piloto rápido en la fábrica significa que tienes que exigirte muchísimo más de lo que te exiges siempre, pero también arrastra un poco de esa sensación de ganar, de que se tienen que conseguir los títulos. Quizás demasiada presión, a veces, pero esa sensación que tiene el equipo cuando está Marc de que hay que ganar desde el primer entrenamiento hace que todos trabajemos más motivados, me incluyo, y eso es evidente que nos va a ayudar. - P: Es una temporada en la que se van a negociar nuevos contratos para casi todos los pilotos, ¿le pone eso un punto de presión adicional? - R: Forma parte del juego. Llevo 15 temporadas en el Mundial de motociclismo y he tenido esta sensación muchísimas veces, por lo que es evidente que hay que tener resultados lo antes posible, porque los contratos se van a cerrar antes de mitad de temporada, y tendremos que ser competitivos. Pero creo que no hay que pensar en ser competitivos por un tema de contratos, sino por profesionalidad, además este año tenemos las herramientas, y si hacemos las cosas bien y pensamos en lo que nos toca y no en cosas extra como los contratos, nos va a ir bien. - P:¿Qué cosas le funcionan para no pensar en cosas extra, para aislarse? - R: Como diría el 'Cholo' (Simeone), partido a partido, ir minuto a minuto, hacer en todo momento lo que estás haciendo, no pensar más allá. Cuando lleguemos a Qatar pensar en el viernes, luego en el sábado, y el domingo. No precipitarnos, pensar en lo que tenemos e ir día a día. - P: ¿Dónde le gustaría verse a final de temporada? - R: Es evidente, luchando por ganar un Mundial, es lo que todos los pilotos antes de empezar la temporada queremos y creo que este año tenemos las herramientas para conseguirlo. Miguel Ángel Moreno