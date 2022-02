Parsons: "Estamos viviendo una situación verdaderamente horrible"

Redacción deportes, 24 feb El brasileño Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, declaró este jueves que la guerra iniciada por Rusia en Ucrania supone "una situación verdaderamente horrible" y aseguró que ahora mismo "la prioridad es la seguridad y el bienestar de la delegación ucraniana". La invasión del ejercito ruso en territorio ucraniano fue condenada por el presidente del IPC, que lamentó la situación bélica que se está viviendo. "Esta es una situación verdaderamente horrible y estamos muy preocupados por el Comité Paralímpico de Ucrania y los deportistas con discapacidad del país. Nuestra principal prioridad en este momento es la seguridad y el bienestar de la delegación ucraniana, con quien estamos en diálogo regular", dijo Parsons, en un comunicado emitido por el IPC. El dirigente brasileño desveló que este jueves habló con Valeriy Sushkevych, presidente del Comité Paralímpico de Ucrania, que le informó de que sus deportistas "desean competir" a partir de la semana que viene en Pekín, aunque llegar a la ciudad china será "un desafío gigantesco". "Un aspecto importante es garantizar el paso seguro, el acceso y la participación de atletas, oficiales y todas las personas acreditadas que participan en los Juegos. Necesitamos encontrar una solución para esto lo antes posible para que la delegación ucraniana pueda viajar a los Juegos de manera segura. Los líderes mundiales deben observar su compromiso con la Tregua Olímpica, en particular aquellos Estados miembros que son patrocinadores de la resolución", señaló. "Hemos visto en los Juegos Olímpicos de Invierno, y volveremos a ver en los Juegos Paralímpicos, atletas de diferentes naciones compitiendo entre sí, no unos contra otros. El deporte es una gran plataforma para mostrarle al mundo lo que se puede lograr cuando las personas de todas las naciones se unen en paz y solidaridad. El mundo debe ser un lugar para compartir, no para dividir. Espero y rezo para que los líderes mundiales presten atención a esto", concluyó. EFE 1011041 drl/ism