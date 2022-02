Los migrantes cubanos devueltos suman los 695 en lo que va de 2022

La Habana, 24 feb Un total 695 migrantes cubanos han sido devueltos a su país en lo que va de año, procedentes en su mayoría de México, Estados Unidos y Bahamas, informaron este jueves medios oficiales. Las autoridades perciben un aumento de la presión migratoria ya que en los dos primeros meses del año se han registrado más del 43 % de todos los migrantes devueltos en 2021. El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) precisó, citado por el diario oficial Granma, que 333 personas han sido enviadas por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, 326 desde México y 36 de Bahamas. "Se aprecia una tendencia al aumento en la cantidad de personas devueltas con respecto al año anterior", según el Minint, que contabiliza 15 operaciones de retorno de cubanos de diferentes países en lo que va de año. La última de ellas ocurrió la víspera, cuando México deportó a Cuba, por segunda vez en menos de 4 días, a un grupo de migrantes. En esta ocasión, 116 personas detenidas en ese país cuando pretendían llegar de forma irregular a Estados Unidos. Los 80 hombres y 36 mujeres salieron legalmente de Cuba pero "transitaron de manera irregular por México en su afán de ingresar a Estados Unidos", informó Granma. El domingo último regresaron también de ese país 46 migrantes cubanos -30 hombres y 16 mujeres- que habían sido arrestados cuando trataban asimismo de llegar a Estados Unidos. La información agrega que el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos devolvió la jornada pasada a 42 personas -35 hombres y 7 mujeres- que salieron ilegalmente de Cuba "en medios rústicos no apropiados para la navegación". La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) señala que en la frontera de México con Estados Unidos se registró un alza en la presencia de cubanos hacia finales de 2021, pasando de 862 en agosto a 7.893 en diciembre. Muchos analistas apuntan como principal motivo del aumento de la migración a la crisis económica en Cuba, agravada por los efectos de la pandemia, las sanciones de Estados Unidos y algunas decisiones de política económica. El Gobierno cubano, por su parte, atribuye el aumento de la migración irregular al incumplimiento de Washington de entregar 20.000 visas anuales. Asimismo, denuncia la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano de 1966 -que permite a los cubanos solicitar la residencia permanente al año y un día de permanecer en ese país-, y el reforzamiento del embargo. La suspensión del procesamiento y otorgamiento de visas de inmigrante y de no inmigrante en el Consulado estadounidense en La Habana y el traslado de estos trámites a terceros países han fomentado asimismo las salidas ilegales, según el Gobierno cubano. Estados Unidos redujo al mínimo la actividad y el personal de su Embajada en La Habana y desvió los servicios consulares a terceros países después de los "incidentes de salud" contra sus diplomáticos que no han sido aclarados. EFE lbp/int/rrt