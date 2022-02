Las claves históricas con que Putin justifica su intervención en Ucrania

Moscú, 24 feb El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hoy el comienzo de una intervención militar en Ucrania para, según dijo, proteger a las personas de "abusos y del genocidio" del Gobierno ucraniano desde hace ocho años. Estos argumentos, aparentemente simples, esconden, sin embargo, otras motivaciones por las que Putin, tras semanas de tensiones con Occidente y escalada bélica, decidió dar este paso y que ya avanzó en un discurso pronunciado el pasado lunes, en el que puso en duda la soberanía de Ucrania y subrayó su vinculación histórica con Rusia. Estas son algunas de las claves y los argumentos, desde el punto de vista histórico, que hay detrás de la intervención militar rusa, según las propias palabras de Putin: - El gobernante ruso considera que "Ucrania no es solo un país vecino (...) Es parte inalienable de nuestra propia historia, cultura y espacio espiritual. Estos son nuestros camaradas, los más queridos para nosotros, no solo colegas, amigos y personas que alguna vez sirvieron juntos, sino también parientes, personas unidas por sangre, por lazos familiares". - Mantiene también que la Ucrania moderna fue creada completamente por Rusia o, para ser más precisos, por la Rusia bolchevique, comunista. - Posteriormente, Josef Stalin incorpora Ucrania a la Unión Soviética y le transfiere territorios que antes pertenecían a Polonia, Rumanía y Hungría. En el proceso, le dio a Polonia parte de lo que tradicionalmente era tierra alemana como compensación, y en 1954 Nikita Kruschev le quitó Crimea a Rusia y también se la dio a Ucrania. En efecto, así es como se formó el territorio de la Ucrania moderna, opina el líder del Kremlin. - Putin defiende que dentro de lo que fue la antigua Unión Soviética las fronteras entre repúblicas nunca fueron vistas como fronteras estatales; eran nominales dentro de un solo país que, si bien presentaba todos los atributos de una federación, estaba altamente centralizado. - Y tras la caída de la URSS y la conformación de la Federación Rusa, Moscú reconoció las nuevas realidades geopolíticas; y no solo reconoció, sino que, de hecho, hizo mucho para que Ucrania se estableciera como un país independiente, asegura Putin. - Ya, a lo largo de la difícil década de 1990 y en el nuevo milenio, "hemos brindado" un apoyo considerable a Ucrania, dice Putin, que reitera que Ucrania y Rusia se han desarrollado como un solo sistema económico durante décadas y siglos. "La profunda cooperación que tuvimos hace 30 años es un ejemplo que la Unión Europea debe admirar. Somos socios económicos complementarios naturales. Una relación tan estrecha puede fortalecer las ventajas competitivas, aumentando el potencial de ambos países", defiende, al referirse a las intención de Kiev de acercarse al bloque comunitario. - Y culpa a las autoridades ucranianas modernas de la decadencia en la que, según dice, ha caído ahora el país y en el hecho de que el odio a lo ruso es el sustento del nuevo estado. Por estas razones, "todos los subterfugios asociados con el proyecto anti-Rusia están claros para nosotros. Y nunca permitiremos que nuestros territorios históricos y las personas cercanas a nosotros que viven allí se utilicen contra Rusia. Y a los que emprendan tal intento, quisiera decirles que así destruirán su propio país", advierte. - Putin dice asimismo que está seguro de que la verdadera soberanía de Ucrania solo es posible en asociación con Rusia. "Nuestros lazos espirituales, humanos y de civilización fueron formados durante siglos y tienen su origen en las mismas fuentes". "Nuestro parentesco se ha transmitido de generación en generación. Está en los corazones y en la memoria de las personas que viven en la Rusia y Ucrania modernas, en los lazos de sangre que unen a millones de nuestras familias. Juntos siempre hemos sido y seremos muchas veces más fuertes y exitosos. Porque somos un solo pueblo". "Hoy, estas palabras pueden ser percibidas por algunas personas con hostilidad. Se pueden interpretar de muchas maneras posibles. Sin embargo, muchas personas me escucharán. Y diré una cosa: Rusia nunca ha sido y nunca será 'anti-Ucrania'. Y lo que será Ucrania depende de lo que decidan sus ciudadanos", señaló el líder ruso apenas unos días antes de la operación militar.