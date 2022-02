Las bolsas en América sienten los temblores de Ucrania, pero no sucumben

Nueva York, 24 feb Las bolsas americanas, encabezadas por Wall Street y grandes plazas como Brasil, México, Argentina y Chile, sintieron este jueves el temblor generado por la guerra en Ucrania, si bien no sucumbieron al pánico, como sucedió cuando llegó la pandemia, en 2020. La plaza estadounidense amaneció con caídas superiores al 2 %, pero con el paso de las horas fue reduciendo la volatilidad y aliviando la aversión al riesgo, sobre todo después de que Washington anunciara nuevas sanciones para aislar económicamente a Rusia. El Dow Jones de Industriales, que reúne las 30 empresas más grandes, subió un 0,28 %; el selectivo S&P 500, que representa el mercado amplio, avanzó un 1,50 % y el índice Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, ganó un notable 3,34 %. El principal mercado de renta variable del mundo acabó inesperadamente la sesión en verde, ya que muchos inversores aprovecharon para comprar acciones a un precio más barato, sobre todo en el sector tecnológico, integrado por firmas de alta capitalización. Los operadores acudieron a activos considerados seguros como el oro, que subió a su mayor precio en más de un año, rozando los 2.000 dólares por onza; o la deuda pública estadounidense, cuyo rendimiento llegó a bajar al 1,91 %, pero después parecieron descartarlos. Los precios de la energía también se estabilizaron tras dispararse en la apertura: el barril de petróleo de Texas rozaba los 100 dólares y terminó por debajo de 93, mientras que el Brent, de referencia europea, superó los 102 dólares y cerró en unos 99. LATINOAMÉRICA SIGUE A EE.UU. Las grandes plazas latinoamericanas generalmente siguieron la tendencia de Wall Street y se animaron con las acciones tomadas por Washington y las potencias occidentales contra Moscú, si bien no todas lograron saltar al territorio positivo. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó un 0,18 %;mientras que en la bolsa de Sao Paulo, que se ha mostrado más resiliente que el resto de mercados internacionales frente a la crisis en Ucrania, el índice Ibovespa moderó sus pérdidas del 2,30 % hasta un leve 0,37 %. En Chile, cuya Bolsa de Santiago es la tercera más grande de la región, el índice IPSA progresó un 0,55 %. No obstante, en Argentina, donde además se siguen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el índice S&P Merval de las acciones de empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajó un 2,88 %. Como era de esperar, Europa es el continente que más ha sentido la escalada en el conflicto y la mayoría de sus bolsas han sufrido pérdidas considerables, encabezadas por Milán (-4,15 %), Fráncfort (-3,83 %), París y Londres (-3,88 %, ambas). Los analistas de Wells Fargo señalaron en una nota que las economías de Rusia y Ucrania son "relativamente pequeñas" y la Unión Europea tiene más exposición comercial a ellas, pero apuntaron al riesgo global que puede suponer el encarecimiento de los combustibles. "La subida importante en la inflación que provocarán unos precios del petróleo más altos podría llevar a algunos bancos centrales, ya nerviosos por la reciente aceleración en los precios, a ajustar agudamente su política monetaria", agregaron. Los mercados en Asia, los primeros en reaccionar en la madrugada, cerraron con retrocesos moderados en lugares como Tokio (un 1,81 % en el Nikkei) y más profundos en Seúl (un 2,6 % en el Kospi) o Hong Kong (un 3,66 % en Hang Seng). La más perjudicada, aunque con una relevancia muy inferior, ha sido la Bolsa de Moscú, que suspendió sus operaciones brevemente en la apertura y al retomarlas se desplomó más del 45 % para finalmente recortar más del 33 % al cierre. Nora Quintanilla