La presidenta del PE, partidaria de no guardar ninguna sanción para el futuro

Bruselas, 24 feb La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se mostró este jueves partidaria de no reservar ninguna sanción contra Rusia para aplicar en un futuro y acordar hoy el paquete de medidas "más fuerte y más restrictivo posible" contra Moscú por la invasión de Ucrania la pasada madrugada. "Sin especular sobre el resultado de las discusiones de hoy, puedo decir que como Parlamento Europeo queremos que los mensajes y sanciones más fuertes se emitan esta noche. Ya es demasiado tarde, ya es después de que haya sucedido lo impensable", dijo Metsola en una rueda de prensa tras participar en la cumbre de líderes en Bruselas. Además, afirmó que los líderes comparten la opinión de que "el peligro de que Ucrania esté más expuesta requiere las sanciones más rápidas y restrictivas". "Nuestros miedos y advertencias se han hecho realidad, Putin ha desatado la guerra en Europa", lamentó la presidenta maltesa, que afirmó no obstante que la Unión Europea tiene "la voluntad política para plantarse ante Rusia y no dejar sola a Ucrania". "Las dudas, el miedo y la inestabilidad son las armas de Putin y nuestro escudo deben ser nuestros principios fundamentales", dijo la maltesa, que alertó que el presidente ruso "quiere darle la vuelta al reloj de los modelos democráticos" y tiene "miedo de la apertura, la rendición de cuentas y la libertad". En su intervención ante los líderes del Consejo Europeo, Metsola advirtió de que la invasión rusa es parte de una "agenda de desestabilización" que "llevará al Kremlin a una confrontación directa con Europa" al poner "el autoritarismo contra la democracia". Metsola expresó también su apoyo a la adopción de "sanciones masivas, sin predecentes y severas" contra Rusia, incluyendo la exclusión de SWIFT o la paralización de los visados dorados como vía rápida para que los rusos puedan lograr la ciudadanía europea, y respaldó también la asistencia macrofinanciera enviada a Ucrania y el bloqueo por parte de Alemania al proyecto del Nordstream III. "Reconocemos la perspectiva europea de Ucrania. Ya tenemos un acuerdo de asociación y un acuerdo de libre comercio, y una cooperación muy estrecha con Ucrania en muchos ámbitos, incluido el de la seguridad energética. Esta es una conversación que debemos seguir manteniendo con nuestros amigos ucranianos", afirmó la presidenta del Parlamento. EFE lzu/cat/cd